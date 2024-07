Facka pro slabé Pardubice. Saňák: Svázala nás hlava, věříme v posilu

Domácí se vůbec neměli o co opřít. Všude byli pozdě, nehráli s balonem. V první půli bylo držení míče 27%:73%. Jako by si Barcelona v nejslavnější éře tiki-taka pohrávala s nováčkem Primera División. „Laciný gól na 0:1 určil ráz utkání, rozhodil nás,“ zmínil kouč Jiří Saňák trefu Amara Memiče z 15. minuty. Karvinský křídelník si lehce obhodil obránce Michala Surzyna a ze sedmnácti metrů umístil balon k bližší tyči. Gólman Viktor Budínský zareagoval na skrytou ránu pozdě. „Triviální bránění…Štve mě to, budeme muset ještě víc zamakat na organizaci hry. Drhlo nám to v základních věcech. Musíme si to dobře a tvrdě vyhodnotit,“ dodal Saňák, jenž viděl po pauze na svých svěřencích snahu.

Ta ovšem nevedla k jediné větší šanci. Což je v zápase na domácím hřišti tristní. Navíc proti sokovi, který by měl patřit do dolní poloviny tabulky. Jenže to tak klidně nemusí být. Karviná se pod novým trenérem Martinem Hyským profiluje velmi sympaticky. Jako tým, který hraje aktivně, chce tvořit a diktovat tempo. Východočechy jasně přehrál.

Mohl vyhrát větším rozdílem. Na začátku zazdil tutovku Řek Botos, po přestávce vykopával Plankovu střelu Surzyn z brankové čáry a na konci trestuhodně napálil střídající Ražnatovič tyčku úplně prázdné branky. „Výkon Karviné mě nepřekvapil, byla lepší. Člověk viděl, jak hrála minulý týden. Spíš mě nemile překvapil náš výkon. Trošku nás svázala hlava,“ podotkl trenér poražených, jenž musí lepit obří díru po Michalu Hlavatém.

Za šikovného špílmachra nedorazila adekvátní náhrada. „Michal patří k nejlepším záložníkům v lize,“ souhlasil Saňák. „Ale změn bylo víc,“ dodal ke skladbě kádru. Navzdory oslabení není aktuálně na hřišti prostor pro veterána Pavla Černého. Zkušený útočník proseděl celou dobu mezi náhradníky. Už není pro ligu v devětatřiceti letech použitelný? „Určitě je nachystaný, ale tentokrát jsme to viděli jinak,“ uvedl Saňák, jenž využil jiných forvardů Mohammeda Yahayi a Davida Hufa. „Yahy tam vnesl sílu a i David byl z křídla docela zajímavý.“

Pardubice zůstaly po druhém kole na nule a hledají pomoc jinde. „Věříme, že brzy představíme další posilu a něco ještě vymyslíme,“ informoval Saňák.