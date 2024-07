Vitík o Friisovi: Je předurčený být hlavní trenér. Přiznal, že je o něj zájem

Je to dva a půl roku, tehdy mu bylo devatenáct, když v Teplicích vstřelil druhou ligovou branku. V sobotu v podvečer poslal Spartu do vedení 1:0, které mistr proměnil v konečnou výhru 4:1. „Vzpomněl jsem si na na ten gól. A taky jsem si řekl, jak to všechno utíká. Je potřeba si to užívat,“ přiznal zadák Martin Vitík. No, od té doby slavil jako čím dál výraznější tvář mužstva dva tituly, zisk poháru, podíval se na EURO…

Více než 190 centimetrů, pětaosmdesát startů v tuzemské lize, šestnáct v evropských pohárech, průnik do první reprezentace. Parádní věk na vlastně už obouchaného stopera. Není divu, o Martina Vitíka je zájem, i v létě se řešily dotazy z Itálie či Anglie. On přesto zůstává.

„Zájem o mě je,“ přiznal po utkání v Teplicích. „Ale jelikož není nic na stole, tak se tím nemusím teď zaobírat. Kdyby něco bylo, myslím konkrétního, tak bychom si na to sedli. Ale momentálně se můžu soustředit jen na Spartu,“ potvrdil slova svého agenta Davida Nehody, že společně ani příliš netlačí na okamžitý odchod z Letné. Mladému zadákovi ještě jedna sezona pod Larsem Friisem neuškodí.

Tedy pokud bude hrát… Ale to se zdá jako lehce zodpovězená otázka. Vitík je po návratu z evropského šampionátu ve velmi slušné formě, což dokumentoval také v Teplicích, kde přispěl ke třetí výhře ve třech duelech. Sám zatím nastoupil pokaždé v základní jedenáctce, dvakrát byl střídán, naposledy dohrál do konce.

„Zvítězila naše trpělivost, držení míče, klid na balonu. V první půli to byla bitva, ale my jsme věděli, že pokud si to pohlídáme vzadu, tak zápas zvládneme. Když dal soupeř na 1:1, zase se ukázalo, jak jsme silný tým,“ popisoval utkání. „Máme tři výhry, hodně rotujeme. Půlka mužstva tady při přípravě nebyla. Já osobně se cítím dobře, realizační tým pracuje tak aby nás nepřetáhl. Je to všechno vymyšlené, vypočítané, jsme v dobré péči,“ ukázal na skupinu kolem hlavního kouče Larse Friise.

Ten se po odchodu Briana Priskeho posunul z pozice asistenta do hlavní role. A Vitíka to nepřekvapilo: „Už v minulé sezoně jsme se bavili, že je předurčený být hlavní trenér. Už v té době jsme vlastně měli dva hlavní kouče. Žádná novinka to není.“