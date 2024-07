Marečkův hattrickový koncert: Body navíc, postavil jsem se do Fantasy!

Přišel na tiskovou konferenci s úsměvem a podepsaným míčem spoluhráči. „To je ten hattrickový,“ culil se třígólový střelec proti Slovácku Daniel Mareček. Díky jeho trefám Mladá Boleslav vyhrála 3:0 a završila úspěšný týden po čtvrteční povinné výhře v Konferenční lize nad Transinvestem. Pošesté v dresu středočeského klubu zatížil konto soupeře dvěma a více kousky v jednom duelu. „On neumí dávat jeden gól. Dosud to byly dva góly. Dalo by se uvažovat o tom, že měl dát i čtvrtý pár sekund po hattricku. Škoda,“ žertoval po zápase kouč David Holoubek.

Zase se otevřelo téma, jestli neškodí Danielu Marečkovi jeho přílišná univerzálnost. Třeba by se z něj stal obávaný střelec.

„Je to Danova nevýhoda, řeknu to upřímně. Je schopen zahrát nadstandardně v podstatě na každém postu. Tím, že tady v Boleslavi je dost ofenzivních hráčů, tak ho člověk intuitivně cpe na místo, které není jeho prioritní, ale odvede tam slušnou práci. Chtěl bych ho někde ukotvit v sestavě. Bavili jsme se spolu o tom, ale může se stát, že ho dál budeme vytěžovat i jinde,“ přiznal David Holoubek po utkání. „Někdy je to nevýhoda, ale hrajeme jako tým. Chci klukům pomoct kdekoliv. Každý má rád pozici výš. Bývá pak za to odměněn góly. Je jedno, kdo skóruje, hlavně chceme být úspěšný,“ doplnil kouče Mareček.

Má spadeno na Slovácko, kde mimochodem taky kopal. Už podruhé jim v Lokotrans Aréně nasypal od cesty. Jenže zatímco v srpnu loňského roku jeho dvě trefy stačily jen na bod, tentokrát si Mareček mohl vychutnat výhru skrze hattrick. „Vzpomněl jsem si na ten zápas, který tehdy skončil 2:2 a v závěru jsme ho podělali. Hlavně jsme si zanalyzovali ten poslední duel v nástavbě se Slováckem, který jsme doma nezvládli. Kvůli němu jsme si prodloužili sezonu. Pěkně jsme si postup do Evropy zkomplikovali. Čekali jsme podobný zápas a poučili jsme se,“ řekl hráč zápasu.

Marečkovy zápasy v první lize se dvěma a více góly 28. července 2024 Mladá 3:0 Boleslav Slovácko (3 góly) 21. října 2023 Zlín 5:9 Mladá Boleslav (2) 16. září 2023 Mladá Boleslav 5:1 Hradec Králové (2) 19. srpna 2023 Mladá Boleslav 2:2 Slovácko (2) 6. listopadu 2022 Mladá Boleslav 3:0 Teplice (2) 23. října 2022 Mladá Boleslav 4:3 Bohemians (2)

Často mu přitom oči utíkaly k hattrickové meruně, kterou postavil před sebe na stůl a přiznal, že měl o motivaci navíc. „Je to můj první hattrickový, tak si ho někam vystavím. Snad nebude jen jeden. Sám sebe jsem postavil ve Fantasy lize, takže jsem rád za nějaké body navíc. Škoda, že jsem si nedal kapitánskou pásku. To jsem věřil Júsufovi,“ odkryl Mareček karty i na poli soupeření o nejlepšího online trenéra soutěže.

Vše se ale mohlo zadrhnout. Dvakrát to vypadalo, že bude Mareček střídat kvůli zdravotním problémům. Když ho nakonec kouč Holoubek přece jen stáhnul ze hřiště v 72. minutě, někteří fanoušci v ochozech nesměle vstali a tleskali. V Lokotrans Aréně v posledních měsících málo vídaný obrázek.

„Teď už jsem v pohodě. Dostal jsem trochu na koleno. Pak přišla křeč, ale to bylo až po hattricku, tak mi tolik nevadila. Fanoušky, kteří se postavili, jsem registroval, ale celkově byli diváci úžasní. Moc za to děkuju. Věřím, že zájem o fotbal v Boleslavi dál poroste. Chceme lidi lákat na stadion právě takovými výkony,“ doplnil Mareček.

Třemi góly v nedělním podvečeru se zlepšil na celkem šestnáct tref v první lize. Hned pětkrát tak pokořil Slovácko, proti kterému se mu enormně daří. „Bude mě to stát asi dost, navíc když je to proti Slovácku. Vidím to nějaké dvojité občerstvení pro kabinu,“ dodal s úsměvem muž s třicítkou na zádech.