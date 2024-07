Rekordman Matějovský se zranil. Holoubek: Kušej je týmu prospěšný

Povedený podvečer v Mladé Boleslavi? Holoubkova parta ho potřebovala, ale mohl dopadnout i lépe. V prvním zápase druhého předkola Konferenční ligy proti litevskému Transinvestu měli domácí optickou převahu. Marek Matějovský se stal nejstarším Čechem, který kdy naskočil v evropských pohárech a Vasil Kušej vstřelil soutěžní gól poprvé od loňského listopadu. I díky jeho příspěvku domácí zvítězili 2:0 a budou si hýčkat náskok do odvety. Středočeši ale potřebovali nabrat možná ještě o něco více sebevědomí. „Chyběl třetí, možná čtvrtý gól. To je kaňka. Zároveň by nás to mohlo uspokojit. To se teď nestane. Nepojedeme jen za krásami Pobaltí,“ řekl kouč David Holoubek.