Plzeň s body, ale v problému. Ztratila Kabonga, chybět bude celý podzim

Christophe Kabongo se po letním příchodu do Plzně lepšil každým týdnem, obráncům z něj šla hlava kolem. Po vydařené přípravě se prokousal do pozice západočeské ofenzivní jedničky. Při ligovém startu na Dukle (3:1) předvedl zajímavý výkon a upevnil si pozici v základu. Jenže další start za Viktorii dlouho nepřidá.

Bolavá zpráva pro západočeský kolektiv přišla ještě před výkopem nedělního duelu s Hradcem. Kabongo si na předzápasovém tréninku vážně poranil koleno, pravděpodobně jde o vazy. „Stalo se to na tréninku, bez kontaktu. Při otočce s míčem pocítil bolest v koleni. Pro nás je to obrovská ztráta,“ mrzelo plzeňského trenéra Miroslava Koubka.

Dvacetiletý útočník, na němž měla do velké míry stát ofenziva omlazeného týmu, musí na operaci a do konce podzimu si nezahraje. Posila z belgického Lommelu nastřílela v přípravě šest gólů, v plánech kouče Koubka čněl mladý reprezentant do jednadvaceti let velmi vysoko.

„Christophe v nejbližších dnech podstoupí operaci a podzimní část sezony pro něj tedy skončila předčasně. Má samozřejmě naši plnou podporu a maximální péči klubových lékařů a fyzioterapeutů. Věříme, že se po zranění vrátí co nejdříve zpět na trávník a v plné síle,“ uvedl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář .

Nedělní večerní duel na závěr 2. kola Chance Ligy zvládla Viktoria i bez důležitého hroťáka, který pomalu přebíral roli po Chorém. Jedinou brankou zápas rozhodl Pavel Šulc. Penaltu po zcela nesmyslném zákroku hradeckého kapitána Petra Kodeše na Sampsona Dweha nedal, následnou dorážku ale už dotlačil do sítě.

Směrem dopředu se Plzeň proti kvalitně bránícím „votrokům“ spíš trápila, když už se do šance dostávali Matěj Vydra nebo Daniel Vašulín, podržel hosty gólman Adam Zadražil. Ve druhé půli měla i štěstí – gólové zakončení Petra Juliše utnul hlavní sudí Petr Hocek. VAR centrála pod kuratelou Jana Všetečky odhalila těsný ofsajd a branka správně neplatila. Chvíli poté ještě zneškodnil bravurním zákrokem Martin Jedlička nájezd hradeckého Daniela Horáka.

„Sudí mají k dispozici kalibrovanou čáru, údajně to ofsajd byl, víc to nemá cenu rozebírat. Před týdnem se VAR přiklonil k nám, teď to bylo opačně. Za naši aktivitu ve druhém poločase jsme si gól zasloužili,“ hodnotil utkání hradecký kouč David Horejš.

Z přípravy gólový Kabongo, který patřil k nejnasazovanějším útočníkům v iSport Fantasy lize, nově rozjeté hře na webu iSport.cz, Plzni citelně scházel. Zdravotní stopka znamená pro Viktorii nepříjemnou šlamastyku. Před sezonou odešel do Slavie Tomáš Chorý, do Olomouce zamířil po vypršení kontraktu Jan Kliment. Po operacích kolene se teprve zotavuje Rafiu Durosinmi, se kterým Koubek počítá také spíš na jarní část. V kádru zbývá dvojice Vydra, Vašulín, která nastoupila proti Hradci. Na lavici z typických hroťáků seděl pouze Idjessi Metsoko, kterého původně Západočeši plánovali pustit na hostování.

Koubek chtěl stavět ofenzivu na dvou mohutných věžích, po Kabongově zranění musí uvažovat jinak. „Také jsme ve druhém poločase změnili rozestavení a hráli 3-4-3,“ připomněl trenér. Nabízí se využívat víc ofenzivní křídelní hrče typu Tom Slončík, Erik Jirka, Jhon Mosquera, případně letní posilu z bulharské Levski Sofia, Ricardinha z Brazílie. Ten si v neděli odbyl za Plzeň ligovou premiéru, během osmnácti minut na place ale gólový zápis nepřidal.

V konkurenci s pražskými „S“, které chce Plzeň prohánět v boji o titul, ale výběr a kvalita směrem dopředu není taková. Přesto vstoupila omlazená Viktoria do sezony dobře, ladí formu na blížící se start kvalifikace do Evropské ligy. Plzeň začíná ve 3. předkole proti ukrajinskému Kryvbasu.