Levý: Dynamo bude pro Straku těžký úkol. Friis se rozhoduje podle formy

Druhé kolo přineslo další výhry Sparty a Plzně. Poté, co si Slavia smlsla na Českých Budějovicích, tady máme první změnu trenéra. Dynamo přebírá po Jiřím Lerchovi František Straka. „S tím stávajícím kádrem nemůžou mít jiné ambice než hrát baráž o udržení. Je to složitý úkol pro nového trenéra,“ míní fotbalový expert Stanislav Levý v tradičním ohledu za uplynulým víkendem. Tématem byly ale také vysoké návštěvy či hattrick mladoboleslavského Daniela Marečka.

Na Julisce dostal červenou kartu Lukáš Matějka, před ním žlutou Lukáš Hůlka. Jak jste obě situace viděl?

„Přiznám se, že v reálu moc neviděl. Co si budeme povídat, na Dukle to z té dálky nejde úplně objektivně posoudit. Já tam totiž byl osobně. Co jsem pak ale dostal informace, tak eventuálně i Hůlka mohl být vyloučen. Pak jsem se po tom už nepídil.“

Kiks brankáře Michala Reichla jste ale určitě viděl. Věřil jste tomu, co vyrobil? Měli by Bohemians přivést dalšího gólmana? Mají jich pod smlouvou docela dost.

„Nevím, jak si to vysvětlit. Asi nějaký střet myšlenek. Byla to obrovská chyba, to bez diskuze. Moc brankářsky to od něj nevypadalo. Je pravdou, že Soukup má nějaké zdravotní problémy. Čekal jsem, že by měl být jedničkou i pro začátek této sezony. Vypadnul jim z podobných důvodů i Valeš. Je to teď složité. Máte tři takové brankáře, k tomu ještě Šiman, takže přemýšlet o dalším gólmanovi? Myslím si, že Bohemka ještě bude reagovat, ale snad se to neobrátí proti klubu.“

Sparta vyhrála v Teplicích 4:1. Olatunji dal druhý gól v sezoně. Tlačí se v hierarchii útočníků na Kuchtu?

„Pro Spartu je důležité, jak řekl i trenér Friis, že dal šanci téměř všem hráčům. Mají tedy zápasový rytmus. Nejpodstatnější pro ně je, že