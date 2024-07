Priority Liberce: brankář a útočník. Zájem o talenty z Rakouska a Karviné

Vysněné příchody slávistických nadějí, brankáře Antonína Kinského a útočníka Daniela Fily, se pod Ještědem nepodařilo zrealizovat. V Edenu s dvojicí počítají, a tak se v Liberci musejí poohlížet jinde. Zvlášť když se situace „vyhrotila“ tím, že v Genku už je Olivier Vliegen a Luka Kulenovič v Heraclesu Almelo. Tudíž nikoli dva kusy do kádru plus, ale dva minus. Na klíčových pozicích. Proto se Slovan podle informací iSport.cz kouká na talenty do Rakouska i Slezska.