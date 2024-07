Po postupu příprava na Kodaň, Baník požádal o odklad zápasu v Karviné

Pokud fotbalisté Baníku Ostrava ve čtvrtek po odvetě 2. předkola Konferenční ligy v Jerevanu s Urartu postoupí, nebudou hrát v neděli utkání 3. ligového kola v Karviné. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Slezanů o případné odložení zápasu kvůli tomu, že by je hned ve středu čekalo další kolo kvalifikace v Kodani. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Baník před týdnem doma porazil Urartu vysoko 5:1 a před venkovní odvetou na stadionu arménského outsidera má pohodlný čtyřgólový náskok, který by mu měl s přehledem stačit k postupu do 3. předkola. V něm Slezané s největší pravděpodobností narazí na FC Kodaň, dánský celek totiž vstoupí do čtvrteční odvety proti gibraltarskému trpaslíkovi Magpies s vedením 3:0 po venkovním duelu.

Nakročeno do 3. předkola má i městský rival FC tým Bröndby, který doma v prvním zápase rozdrtil Llapi 6:0. Oba kodaňské celky podle losu mají další kolo začít na svém stadionu, UEFA tak rozhodla, že FC proti Baníku případně nastoupí už ve středu, tedy o den dříve, než je v Konferenční lize obvyklé.

Slezané by odcestovali do Dánska už v úterý a na regeneraci by měli po regionálním derby v Karviné jen minimum času, duel měl mít navíc výkop až ve 20:00. LFA, která v Česku řídí profesionální soutěže, proto Baníku vyšla vstříc. Náhradní termín případné dohrávky v Karviné zatím neurčila.

„Úspěch našich zástupců v předkolech evropských pohárů je pro český profesionální fotbal velmi důležitý, ať už z pohledu prestiže, zvýšeného zájmu nebo finančních benefitů pro kluby i celou soutěž. Ligová fotbalová asociace se proto českým týmům bojujícím o postup do hlavní fáze snaží vycházet vstříc,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

„S ohledem na rozhodnutí UEFA, podle kterého by se utkání v Dánsku hrálo již ve středu, bude žádosti Baníku Ostrava o odklad vyhověno, pokud dokáže přes Urartu postoupit,“ doplnil Bárta.

Kvůli účasti českých týmů v kvalifikaci pohárů bylo v posledních ročnících odloženo několik utkání. Od minulé sezony si účastník soutěží UEFA, který se dostane do závěrečného 4. předkola, tuto variantu může zvolit sám. Před rokem to využila Plzeň při souboji s Tobolem Kostanaj. Týmy v předchozí fázi kvalifikace, tedy v 2. a 3. předkole, se nadále musejí na odložení dohodnout s vedením soutěže.