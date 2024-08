Tvrdík: Menší vliv Trpišovského. Na koho přišly nabídky? Uvažuje o posile

Minulou sezonu si v Edenu vyhodnotili vyjma jízdy Evropskou ligou jako neúspěšnou. Slavia nedosáhla na titul ani na pohár a rozhodně podobnou situaci nechce opakovat. Nepřišlo ale pouze posílení kádru, zásadní změny přišly i uvnitř struktur sportovního úseku, jak prozradil Jaroslav Tvrdík v pořadu Hovory s JT. „Doposud to bylo tak, že silnější roli měl Jindřich Trpišovský. Od letošní sezony se poměr vyrovnává,“ řekl předseda představenstva.

Nespokojenost slávistických fanoušků v posledních měsících rostla. Na sociálních sítích i v kuloárech se z úst mnohých spouštěla kritika sportovního úseku Slavie v čele s ředitelem Jiřím Bílkem. Jakkoliv Jaroslav Tvrdík považuje tuto kritiku z velké části za nespravedlivou, pro klubový YouTube kanál přiznal, že se od nové sezony situace ve sportovním úseku mění. I díky vzniku nového poradního orgánu.

„Změnili jsme spoustu věcí od zásadní po drobné. Vznikla sportovní rada klubu, stojím v jejím čele. Jeho členy jsou CEO Martin Říha, sportovní ředitel Jiří Bílek, Přemysl Kovář, který byl nově povýšen na pozici hlavy fotbalových operací, a Stanislav Tecl. Odvolali jsme ho od B týmu a převzal odpovědnost za áčko, pro které bude 24 hodin denně manažerem,“ popsal Tvrdík novou roli oblíbence fanoušků, který ukončil kariéru teprve před pár měsíci.

Kovář má pod sebou nově také tým pro výběr hráčů, který schraňuje skauty, analytiky a další osobnosti ze sportovního úseku. Cíl je podle Tvrdíka jasný – oprostit trenéry od odpovědností, které se netýkají samotného trénování. Nepřímo tak adresoval zkazky o přílišném vlivu dua Trpišovský-Houštecký na výběr posil. Naopak posílená by měla být role samotného sportovního ředitele Jiřího Bílka.

„Odvádí fantastickou práci. V rovině působení klubu je spíše servisem a podporou Jindřichu Trpišovskému v tom, jaké hráče si vybírá. Má na starosti nákup a prodej, vytipovává posily, ale finální rozhodnutí patřilo doposud trenérovi. I tohle se mění vznikem sportovní rady. Vede to k vyváženější situaci. Doposud to bylo tak, že silnější roli měl Jindřich Trpišovský, ale teď budou spolupracovat s Jirkou Bílkem spolupracovat za jedním stolem. Poměr se vyrovnává, tým lidí zapojených do sportovní rady budou oporou, ale i oponenturou trenérskému týmu,“ řekl Tvrdík.

SESTŘIH: Slavia - České Budějovice 4:0. Jasná demolice. Výrazný Prebsl a kalamita Janáček Video se připravuje ...

Slávistický funkcionář také v pořadu probral všechna jména, která na přestupovém poli v souvislosti se klubem rezonovala. Zopakoval, že vzhledem k tomu, že by Peter Olayinka nestihl sešívaným pomoct v předkole Ligy mistrů, klub už o přestup nestojí. O Muhameda Chama stále čeká, ale Clermont nechce pod 8 milionů euro prodávat. Nabídka Slavie v současnosti dle zákulisních informací přesahuje 5 milionů eur a dělala by z Rakušana nejdražšího hráče v historii české ligy.

Nabídky na Staňka i Zimu

Řeč ale přišla i na případné odchody. Podle Tvrdíka je totiž ze zahraničí nabídka na téměř každého důležitého hráče, žádný klíčový díl sestavy by ale toto léto klub opouštět neměl. Slávistický boss vyjmenoval i několik konkrétních částek.

„V létě jsme evidovali zájem předního belgického celku o Davida Zimu, který byl ochoten ho odkoupit za 6 milionů euro. Neztrácí hodnotu, už jsme na něm jednou vydělali a věřím, že na něm vyděláme i podruhé. S Jindřichem Staňkem jsme byli domluveni, že příští léto přestoupí. V létě tu byla nabídka mezinárodního velkoklubu 8 milionů euro. O to více je mi líto situace, do které se dostal. Jedna z nabídek je i na Daniela Filu a blíží se 5 milionům euro,“ vyjmenovával Tvrdík.

Dle dlouholetého předsedy představenstva je tým aktuálně dobře sestavený a připravený tak, aby zabojoval o titul i o Ligu mistrů. Odchody vyloučeny nejsou, avšak ne z ekonomických důvodů. „Uvažujeme ještě o jedné posile, ale i ta je podmíněna dalším vývojem,“ prozradil.