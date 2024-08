SESTŘIH: Sparta – Dukla 2:0. Rozhodl Vitík, Birmančevič proměnil penaltu

Tři zápasy v lize, devět bodů. K tomu dvě vítězství v předkole Ligy mistrů. Nový kouč Sparty Lars Friis zatím vede úřadující mistry v nové sezoně bez zakolísání. Potvrdilo se to i s defenzivně laděnou Duklou, byť Letenští rozhodně nešlapali na sto procent, zvítězili lehce 2:0 a soka nepustili k ani jedné střele na bránu.

Je z nich zbraň. Možná i proto, že se nemění, co funguje. Sparta v posledních třech utkáních založila výhry na rohových kopech. Po lize v Teplicích a odvetě 2. předkola Ligy mistrů proti Shamrocku Rovers zabrali Letenští rovněž proti tuze bránící Dukle ze standardní situace.

Bylo to třeba, protože jinak zrovna nevalili vpřed .Spíš se zdálo, že při našlapaném programu šetří síly a a jedou se zataženou brzdou. Navíc si byli vědomi, že na vítězství nad ligovým nováčkem by měl stačit i průměrný výkon.

Stalo se.

„Byl to solidní výkon. Měli jsme míč pod kontrolou. Udělali jsme čtyři pět velký šancí, měli jsme velmi dobré vstupy do vápna,“ chválil sparťanský trenér Lars Friis.

Rozhodující trefu si do životopisu zanese obránce Martin Vitík, jenže skóroval i naposledy v Teplicích. Tentokrát protlačil míč do sítě po rohu Kaana Kairinena. Aby k němu balon prošel, notně přispěl rovněž další stoper Jaroslav Zelený, jenže neváhal jít do souboje s gólmanem Matúšem Hruškou. Vitík se v domácí soutěži trefil poosmé, ale vůbec poprvé doma na Letné, kde zatím skóroval jen v evropském poháru.

„Byla škoda, že jsme dostali góly těsně před poločasem,“ litoval trenér hostů Petr Rada. „Nakonec jsme dostali oba góly ze standardních situací,“ upozornil.

Vitík se prosadil důrazně, přes soupeře, pohyboval se v prostoru zadní tyče. A to je právě spojující moment další úspěchů po rohových kopech. „Snažím se hledat míč na zadní tyči. Projevuje se to, co chystáme na tréninku,“ vykládal střelec Vitík.

Exekutoři z obou stran točili míč do druhé poloviny brány - z pravé strany levačkou Kairinen, z druhé pravák Lukáš Haraslín. Oba zahrávali standardky velmi slušně, tudíž pro soupeře nepříjemně.

Druhý z nich byl k tomu asi nejvýraznějším borce v rudém dresu. Poprvé pálil klasicky obstřelem hned ve třetí minutě. V prvním poločase ještě vyzkoušel brankáře z přímého kopu a střelou z hranice vápna. Po změně stran se dostal do velké šance, ale z nějakých osmi metrů napálil skákající míč nad břevno.

Jinak byla Sparta mdlá, podala nejzataženější výkon v sezoně. Bez náboje byly i klasické opory. Veljko Birmančevič se blýskl jednou patičkou a jistojistě proměněným kopem v 81. minutě, po němž - nutno říct - přidal. Jan Kuchta nesršel energií a zarputilostí jako jindy. Kairinen s Markusem Solbakkenem ve středu pole sice hráli elegantně, ale nepříliš přímočaře (s výjimkou dvou finových pasů v první části utkání).

Ospale až bez zájmu působil zejména Angelo Preciado. Nepředvedl ani jeden z klasických průniků, špatně centroval. Ne, nebyl jeho zápas.

Na druhou stranu nutno říct, že Dukla bránila vskutku zarputile, byla nepříjemná, na své šestnáctce často vyrovnala val z devíti hráčů. Opravdu nebylo jednoduché jím pronikat. „Odehráli jsme poctivý zápas. Ale prohráli jsme, to je nepříjemné,“ glosoval Rada. „Směrem dopředu jsme byli trošku bezzubí,“ dodal. Slovo trošku je mírně zavádějící, hosté ani jednou nevyzkoušeli gólmana Petera Vindahla.

Sparťané už teď mohou znovu přepnout na cestu Ligou mistrů, v úterý je čeká v úvodním duelu 3. předkola rumunský FCSB.

