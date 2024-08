Průtahy s kalibrovanou čarou už se (snad) krátí. Kde byla chyba?

Je to jedno z velkých témat prvních ligových kol. Hraniční ofsajdové situace si leckdy vyžádaly dlouhý přezkum. Někdy až čtyřminutový. Třeba jako v sobotu v Edenu, kde se odehrála zatím možná nejtěsnější ofsajdová situace v sezoně. Důvody pro průtahy se liší. Ale situace se snad lepší. Zmapovali jsme, jak vypadá zavádění kalibrované čáry v Česku. A někdy se to ani neobejde bez formanovských historek…

Ano, kalibrovaná čára, ne poloautomatická. A ne karbonová, jak ji překřtil Petr Rada. Možná si pro ni časem najde ještě hanlivější přívlastky. Ne že by si zatím Dukla mohla na ofsajdový systém přehnaně stěžovat. Je fakt, že Radovi v prvním kole vadilo, že Stanislavu Volkovi na VAR dlouho trvalo, než potvrdil, že Filip Matějka před Špatenkovým gólem nebyl v ofsajdu. Pak se ale zkušený kouč křenil od ucha k uchu, když videoasistent potvrdil branku.

Proč kalibrovaná čára? To nám vysvětlí i jedna humorná (i když jak pro koho) historka z Julisky. I ta vypovídá o tom, že zavádění velkých technologických novinek má v Česku svá specifika.

Pokud jste si na Dukle za branami všimli žlutých zdvižných plošin, vězte, že se jedná o pozice pro kameramany. Jejich úkolem je snímat hru pro televizní diváky, ale díky nim funguje i kalibrovaná čára. Kamery se musejí nastavit – tedy kalibrovat – do takových pozic, aby systém mohl určit souvztažnost mezi polohami na hřišti. A pak nakreslí videoasistentům na monitoru přesnou ofsajdovou čáru.

Jenže aby tomu tak bylo, musejí kamery na Julisce držet jednu pozici, jinak se kalibrace zbortí. Kameraman tak na plošině musí vydržet zhruba čtyři hodiny, aniž by si mohl třeba odskočit. Na zdvižné plošině na Dukle nemá schody, aby si mohl před zápasem nebo o přestávce jen tak odběhnout. To proto, že nemůže být na Julisce nastálo, když stadion klubu nepatří a trénují tam třeba atleti.

„Plošina za bránou je na každý zápas instalována zvlášť a dodává ji LFA. O2 TV Sport si na každý zápas zvlášť zkalibruje čáru, jak potřebuje,“ říká tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek. A nejde o výjimku. „Kamery se musí kalibrovat před každým utkáním, na každém stadionu. Probíhá to z důvodu postavení kamer. Žádný stadion u nás nedisponuje pevně zabudovaným kamerovým systémem pro televizní vysílání,“ doplňuje tiskový mluvčí O2 TV sport David Solnař.

Zkrátka ne všechny stadiony v Česku disponují špičkovou infrastrukturou. I proto některé stadiony nejsou pro pokročilé systémy VAR zrovna nejpříznivější. Jedná se primárně o stánky, kde nejsou vysoké tribuny za bránou. Anebo o stadiony, kde tribuny za bránou úplně chybí a není za nimi mnoho místa.

Hned se nabízí vzpomenout Ďolíček. Stadion Bohemians ale není jediný případ, za své hovoří příklad z Dukly. Nízké tribuny jsou pro kalibrovanou čáru problematické i v Pardubicích a omezení panují na dalších stadionech.

„Nebudeme jmenovat konkrétní stadiony, ale obecně můžeme potvrdit, že to není zcela optimální,“ potvrzuje mluvčí O2 TV Sport David Solnař. „Řešíme limity, které na stadionech máme. Ať už to jsou problematické či nevhodné pozice vyhrazené pro kamery, které způsobí, že kamera nemá čistý výhled. Řešíme také bezpečnost kameramanů apod.“

Rychlosti přezkumu by pomohla tzv. triangulace. K té je potřeba, aby kamery za oběma brankami, zabíraly celou šířku hřiště. A to někde není možné, třeba na Bohemians není dostatek místa za bránou, kde už na Vršovické ulici jezdí tramvaje. Ale znovu Ďolíček není jediný případ.

„Při nízkém umístění nemá kamera odpovídající výhled na hřiště a nedokáže pokrýt dostatečně celou šířku záběru. České kluby nesmí zapomínat na budování odpovídající infrastruktury. Je to nezbytné k tomu, aby se celý produkt dále posouval,“ dodává Solnař.

Fotbalové prostředí ale je třeba vyzdvihnout, že s boomem fotbalu jen neshráblo peníze, ale má ambici podílet se na dalších změnách a zlepšovácích. „Kamer je víc než v minulosti a kvůli tomu, aby je bylo kam zapojit, jsme opravovali i elektroinstalaci okolo stadionu,“ říká třeba tiskový mluvčí Dukly Martin Bartošek.

Komise rozhodčích avizovala, že chvíli potrvá, než se systém stoprocentně zajede. Jak upozorňuje Solnař, před sezonou proběhla řada testů. Ale pochopitelně jako všude jinde i ve fotbale existují dovolené. Jako všude jinde jsou i ve fotbale podstavy. A s rebrandingem ligy měly LFA a O2 TV sport spoustu práce, jak natřít ligu nanovo. Tendry byly vyhodnoceny v šibeničním čase na to, aby televizní stanice a kluby mohly v dostatečném čase objednat a nachystat potřebnou techniku.

A i když do fotbalu začaly proudit nové stamiliony, spousta věcí se rodila překotně v omezeném počtu lidí. Celý systém centrály VAR má na začátku ligové sezony ještě mouchy z pohledu komunikace a infrastruktury. Třeba po prvním kole z technických důvodů nebyly k dispozici některé záběry z centrály VAR.

Na druhé straně i sama O2 TV sport, která do velké míry stojí za přísunem peněz do českého fotbalu, zvýšila své standardy. Zatímco dřív byla řada duelů snímána na čtyři kamery, dnes se reálně počet kamer na zápasech zdvojnásobil.

„Jedná se o zásadní finanční prostředky. Vedle toho, že všechny kluby získávají díky O2 výrazně více financí z televizních práv, jsme zafinancovali i nové jednotné centrum pro videorozhodčí, jeho součástí je také kalibrovaná ofsajdová lajna s certifikací FIFA. Navíc investice rostou i díky tomu, že všechny zápasy nově vyrábíme minimálně na osm kamer, atraktivnější duely až na čtrnáct kamer,” uvádí Solnař.

Jak vlastně systém funguje? Ano, stále se neobejde bez lidského faktoru. Videoasistent v tuto chvíli pořád musí určit polohu posledního bránícího hráče i prvního útočícího fotbalisty. A systém pak vygeneruje čáry. Rychlejší je to se zmíněnou triangulací, kdy stačí určit jen posledního bránícího hráče. To pomáhá zvlášť ve chvíli, kdy je nejblíž bráně horní část těla, třeba rameno. Právě tam může docházet k velmi těsným a zdlouhavě řešeným situacím.

Tak třeba v sobotu se v Edenu odehrála možná nejtěsnější situace celého dosavadního ligového průběhu. Lukáš Provod vybíhal z několikacentimetrového postavení mimo hru. Než ale VAR Jan Petřík vydal finální rozhodnutí, trvalo to opět čtyři minuty - jako o týden dřív, i když už podle informací Sportu systém fungoval lépe.

Ani ty nejkvalitnější záběry z kamer O2 TV sport nezaručují, že nebude rozmazaný žádný frame, tedy jedno okno záběru. To by zkrátka musely české stanice disponovat extrémně drahou technikou. A zadruhé, dá se pochopit, že pokud do centrály VAR přiteče lehce rozmazaný záběr, chce si videoasistent být zvlášť na začátku stoprocentně jistý, že neudělá chybu. Když vidí u klíčového framu rozmazané hráče, může se jednat o rozdíl v řádu pár centimetrů.

Je třeba mít na paměti, že české podmínky nemůžeme srovnávat s akcemi, jako je mistrovství světa, EURO, ale i výkladní skříně evropského fotbalu jako Ligu mistrů nebo Premier League. Tam mají k dispozici nejpokročilejší technologie jako HawkEye, čipy v míčích a násobně vyšší počty kamer.

To vše umožňuje mnohem exaktnější, milimetrové posouzení ofsajdů. Jenže to všechno taky stojí násobné částky. Třeba zápasy na EURO snímalo padesát kamer, oproti tomu i špičkové duely Bundesligy snímá jen dvacet záznamových zařízení.

Na tento vrchol možností české prostředí nedosahuje. A nejenom to české. Kalibrovaná čára po Česku není nějaký paskvil, který by jinde v Evropě neobstál. O tom svědčí třeba fakt, že i v mnohých evropských ligách je zvykem nechávat drobnou toleranci, kterou způsobují nedokonalé záběry. Smysl videa ve fotbale je odstraňovat zjevné chyby. Pro tento účel tedy některé soutěže třeba vytvořily tlustší ofsajdové čáry, aby se vyhnuly jakýmkoliv přehmatům.

A co Česko? Pokud VAR posoudí byť sebedrobnější situaci jako ofsajd, podle informací Sportu nesmí být pochyb o tom, že se opravdu jedná o postavení mimo hru. Tedy že překročí odchylku v řádu několika málo centimetrů. “Je to výrazně lepší situace, než v jaké jsme byli před zavedením kalibrované čáry. Jsme schopni určovat hraniční ofsajdové situace s daleko vyšší přesností,” je přesvědčen šéf Komise rozhodčích Libor Kovařík.

Je ale třeba uznat, že se průtahy postupně zkracují. I na nové centrále VAR na Brumlovce se systém postupně zajíždí. Videoasistenti se musejí učit rychle, musejí mít na paměti, že nejsou od zápasu odstřiženi a je třeba vynést verdikt rychle. A už den po dlouhém přezkumu v Edenu se odehrály dvě situace, kdy se řešilo možné postavení mimo hru. Jedna v Liberci, druhá v Plzni. Přezkum Nyarkova ofsajdu, ani Julišova odvolaného gólu netrval déle než dvě minuty.

Snad je to do dalších týdnů pozitivní signál, že by se kalibrovaná čára měla v Česku stát samozřejmou – a plynulou – součástí fotbalu.

PŘEZKUMY HRANIČNÍCH OFSAJDŮ - DÉLKA

SPA-PCE 36:22-39:30 3:08

DUK-PLZ 80:04-83:52 3:48

SLA-CEB 40:59-44:52 3:53

LIB-OLO 39:00-39:53 0:53

PLZ-HRA 69:36-71:36 2:00