Baník na startu sezony: Brána je vyřešená. No Ewerton, no party

Brána je vyřešená

Jde zatím o malý vzorek, ofenziva dánského velkoklubu prověří Ostravu víc. Každopádně už teď se dá říci, že v bráně Baník problémy nemá ani po odchodu jedničky Jiřího Letáčka do Getafe. A nevypadá to, že by je měl mít. Jak Jakub Markovič, tak Dominik Holec patří k tomu lepšímu, co tuzemské kádry nabízí. Vyrovnanou dvojici s dobrou rozehrávkou může konkurence závidět.

2

Tolikrát po sobě udržel Baník nulu, poprvé s Markovičem, podruhé s Holcem.