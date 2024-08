Teplice stále bez bodu i s kalamitou v obraně. Marečkův kiks? Byl to záměr

Oproti minulým utkáním přesunul Lukáše Marečka zprostředka na pravou stranu stoperské trojice. „Chtěli jsme víc konstruktivní rozehrávky, byl to záměr,“ hořce se pousmál kouč Teplic Zdenko Frťala. Právě nejzkušenější muž jeho jinak mladé sestavy ale v 54. minutě šíleně chyboval coby poslední muž, Jan Kliment ho obral o míč a rozhodl o výhře domácí Olomouce 2:1 ve třetím kole Chance Ligy. „Darovali jsme jí to jak na zlatém podnosu,“ posteskl si trenér mužstva, které má po třech kolech nula bodů.

Kromě další porážky (dosti smolné, protože na půdě Sigmy určitě Teplice měly na bodový zisk) navíc řeší Teplice i kalamitní stav defenzivy. Nejen výkonnostní, protože ani jeden stoper v Olomouci nepůsobil dobře, ale i zdravotní. A karetní, neboť Jegor Tsykalo byl vyloučen...

„Dostane jeden zápas trest. Knapík je bohužel dlouhodobě mimo, protože má únavovou zlomeninu kotníku. Laco Takásc si zlomil zánártní kůstku. Takže když bůh dá, příště bude možná Kričfaluši,“ popisoval Zdenko Frťala problémy před utkáním s Libercem.

Severočeši toho budou muset změnit dost. Nula bodů v tabulce vypadá špatně, stejně tak individuální kiksy pramenící z nedůslednosti a laxnosti. Kromě toho nešlapal ani útok, hanáčtí obránci spolehlivě vzdušné souboje odbouchali. Zakrytých míčů byste napočítali na jedné ruce, nebezpečnost se dostavila až s nástupem střídajícího Abdallaha Gninga.

„S každou další prohrou ztrácíte sebevědomí. A ještě když soupeři nabízíme takové věci,“ kroutil hlavou záložník Daniel Trubač, autor jediného gólu. Druhý nepřidal. Mohl vyrovnat, ale v tutovce pálil vedle.

„Je to stejná chyba jako u Marce. Lukáš si to uvědomuje, je to blbý, když to je takhle vidět u rozhodujícího gólu, ale na druhé straně jsme dělali vpředu úplně stejné chyby, protože jsme nedali góly,“ zastal se Trubač nejzkušenějšího spoluhráče, kterého tiskový mluvčí klubu navzdory žádosti novinářů k médiím nepřivedl.

Frťala čtyřiatřicetiletého borce rovněž nelynčoval. „Ode mě to neuslyšíte. Nebylo to jen o jedné chybě. Hráli jsme si na profesory a komplikovali si situace už dřív. Tohle bylo jen vyústění. Asi jsme si mysleli, že na nás nejsou domácí připravení. Brutální chyby, přitom potřebujeme kvalitu i emoce...“

Marečkův riskantní herní projev byl opravdu v Olomouci téma. „Byla to jedna z věcí, kterou jsme při studování Teplic navnímali,“ přiznal trenér Sigmy Tomáš Janotka. „Je hodně konstruktivní, snaží se hrát hodně do kolma, do středovky, do útočné dvojice. Honza Kliment to skvěle načetl a dokázal mu balon vyzobnout,“ pochválil se třemi brankami nejlepšího střelce soutěže. Filip Zorvan je s bilancí 1+3 pro změnu tím nejproduktivnějším.

Mladá Sigma zatím, na rozdíl od sobotního soupeře, šlape. Mnohdy se štěstím, ale jde mu přístupem naproti.