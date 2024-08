Bezgólové Slovácko, díl třetí. Talent odešel, pomůžou Kozák s Juroškou?

Góly nepřichází a útočníků ubývá. Na Slovácko padla na startu sezony ukrutná střelecká bída. Tři zápasy bez vstřelené branky, k tomu přestup talentovaného Filipa Vechety do Karviné a Marko Kvasina v béčku. „Jeho přístup k tréninku a výkonnost nejsou takové, aby to bylo na nominaci k utkání,“ prohlásil kouč Roman West po remíze s Bohemians (0:0).

Tutovka vlastně žádná. Jen pološance, náznaky, centry, závary. Plus rána Marka Havlíka, kterou vytěsnil brankář Michal Reichl. Slovácko proti Bohemians v ofenzivě zklamalo. Stejně jako předtím proti Slavii (0:0) a v Mladé Boleslavi (0:3). Ale prý bude líp. „Vidím, jaké fotbalisty máme ve středu hřiště. Dokážou na tréninku najít takové přihrávky, které bych sám ani nečekal. Můžu od nich dostat balony, které potřebuju,“ líčil uzdravený útočník Matyáš Kozák.

Slovácko minulý týden přišlo o Filipa Vechetu, jehož klub překvapivě uvolnil do Karviné. „Přišla na něj zajímavá nabídka a prodal se. Z mého pohledu není moc co řešit,“ pokrčil rameny trenér Roman West. Jeho slovo v celém obchodu evidentně nebylo zásadní. „Věčný“ talent Vecheta, o něhož se v nedávné minulosti zajímala i pražská „S“, ve svém mateřském klubu stagnoval, neposouval se do role stabilního útočníka číslo jedna.

On sám stál o změnu, a i když vedení v čele s ředitelem Petrem Pojezným během běžící smlouvy tuze nerado prodává hráče k domácí konkurenci na podobné úrovni, tentokrát učinilo výjimku. Vecheta se minulý týden přesunul do Slezska a v kádru zbylo trio Cicilia, Kvasina, Kozák.

Ani jeden z nich ovšem zatím na podzim nedokázal skórovat. V roli prvního hroťáka je aktuálně Rigino Cicilia. Nizozemec z ostrova Curacao vydržel na hřišti poločas. Nehrál špatně, řadu míčů udržel, sklepl, vyhrál souboj. Jenže záhy obdržel žlutou kartu, hrál na riziko pod hrozbou vyloučení. K tomu ho bolel bok a trenér chtěl do druhé půle změnit strategii. Vsadil na rychlostního Kozáka, pro něhož to byla po prodělané viróze ostrá premiéra v novém dresu. Na špici útoku v sobotu kmital s veteránem Milanem Petrželou. „Koza to rozbíhal více za obranu. Prvních patnáct dvacet minut to bylo dobré, nadechli jsme se,“ řekl kouč.

Uzdravený nováček byl na place vidět. Kozákovo nasazení strnulou hru rozhýbalo. „Chtěl jsem nabíhat, být všude a pomoct co nejvíc týmu. Myslím, že jsem tuhle stránku splnil, ale nedali jsme gól a nevyhráli. Takže to nebylo podle mých představ,“ hodnotil host ze Sparty, jenž naposledy působil právě v Ďolíčku. O to větší měl motivaci se proti „klokanům“ ukázat. „Extra jsem se na to těšil. Mělo to pro mě velké grády. Chtěl jsem se v prvním domácím utkání odvděčit gólem,“ shrnul.

Kozák: Chci zůstat

Ve finále ani subtilní duo pořádně neotevřelo defenzivu soupeře, byť místy se dlouho nezáživný duel zvrhl v divokou jízdu oběma směry. „Bylo to nahoru dolů,“ zmínil West, jehož trápí neplodná koncovka týmu. „Je to nepříjemné. Je potřeba víc centrů, agresivity, větší hlad ve vápně, střelba zpoza šestnáctky,“ nabádal svěřence. „Ty situace neřešíme dobře,“ nezapíral Marek Havlík.

Od gólů jsou ve fotbale primárně útočníci. Na tomto postu teď není Slovácko silné. Cicilia je schopný, nicméně náladový, často zraněný. Rakušan Marko Kvasina doteď vůbec nepřesvědčil, že má na českou ligu. A mladík Kozák se v novém prostředí rozkoukává. „Snad ve Slovácku zůstanu a po sezoně se uplatní opce. Věřím, že je to ten klub, kde se budu rozvíjet déle než rok a udělám kus práce pro něj i pro sebe. Jsem kluk z vesnice, bydlím minutu od stadionu a chodím na něj pěšky. Cítím se tady jako doma,“ popisoval po svém prvním startu.

Šestému mužstvu minulé sezony jistě pomůže návrat sprintera Pavla Jurošky, jenž všechny tři zápasy vynechal kvůli trestu z konce předchozího ročníku. „Jeho rychlost může být klíčová a umí dát i gól,“ věřil West, že třeba právě nabuzený Juroška prolomí střelecké trápení celého Slovácka. Ideálně už v neděli v Pardubicích.