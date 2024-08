Straka: Ukázali jsme, že máme koule. Bez výplat neudělá nic ani Mourinho

Vstup do nového angažmá jste si asi představoval jinak, ne?

„Jsem neskutečně zklamaný, představoval jsem si to úplně jinak. V těch čtyřech dnech jsem se tým snažil nabudit, aby dostal energii. Co jsme předvedli v první půli, za to se omlouvám. To mělo málo společného s fotbalem. Vyříkali jsme si to o přestávce. Sám nevím, čím to bylo, mentální stránka hráčů je tu asi opravdu na hodně slabé úrovni. Možná to bylo i tím, jak strašně moc chtěli.“

Ale do druhé půle nastoupilo jiné Dynamo. S tím jste spokojený?

„Je fajn, že jsme na to dokázali odpověď. Vemte si, že se Pardubice celkově dostaly asi třikrát do naší šestnáctky a třikrát skórovaly. Navíc jsme si dali vlastní gól, který byl zbytečný, a kluci ještě víc znervózněli. V půli jsme si to vyříkali a apeloval jsem na jednu věc – hráči si musí uvědomit, že fanoušci tu musí vidět mančaft, který chce zabrat, i když se nedaří. Máme nula z devíti bodů, ale druhá půle ukázala, že máme koule. Že máme sílu. To mě těší. Změnili jsme systém na 3-5-2, měli jsme daleko větší podporu ve stranách, byli jsme totálně dominantí. Kdybychom dali šance, co jsme měli… Vlastně jsme si zabránili jednou gólu vlastním hráčem. Asi to tak mělo být, ale nevím proč."

Fanoušci vyvolávali navzdory porážce vaše jméno, co jste na to říkal?

„Já jsem Budějičák, hrával jsem tu, měl jsem tu záchranářskou misi a dokázal jsem to. Nechal jsem tu stopu. Moc jim za to děkuji. Sám jsem byl zvědavý na to, jak nás podrží ve druhé půli. Jestli budou pískat, protože já bych jim rozuměl. Asi bych pískal s nimi. Přál jsem si, aby nad námi nelámali hůl.“

Co jste jim na děkovačce říkal?

„To je mezi mnou a jimi. Nemusíte všechno vědět.“ (usmívá se)

Stále nemáte asistenta. Jak se hledání vyvíjí? Protože práce teď musíte mít nad hlavu…

(pousměje se) „Jsem rád, že nám na zápas vypomohl trenér z U19. Jinak tu s Pavlem Kučerou děláme, co můžeme. Je to zvláštní situace. Mně teď ale zajímá pořád jen tenhle zápas. Teď se mě neptejte, jak to bude vypadat. Ale určitě na tom pracujeme.“

Neříkal jste si ve 25. minutě, kam jste to vlezl?

„Vůbec ne. Tady je ta situace velice nepříjemná. A já jsem člověk, který se v takových situacích dokáže orientovat. Když mi Emil Kristek zavolal a ptal se mě, jestli do toho půjdu, neváhal jsem.“

Je pro vás 3-5-2 z druhé půle inspirací do budoucna?

„Je strašně důležité být kompaktní v obranné fázi. Dostali jsme devět gólů za tři zápasy a to je na pováženou. Musíme hrát zápasy s nulou a to je úkol pro celý mančaft. Jsem rád, že jsem do toho ve druhé půli sáhl. Rozestavení nám umožnilo hrát lépe po stranách, měli jsme prostor, šli jsme do situací jeden na jednoho. Já se z toho můžu ponaučit. S tou myšlenkou jsem si hrál před zápasem. Ale tady jsme zároveň řešili úplně jiné věci. Víte, jaká tady byla finanční situace. Jsem strašně rád, že kluci dostali peníze a můžou se věnovat tomu, proč jsou tady. Už jsem se kolikrát setkal s tím, že je kluci nedostávali. A to ani, kdyby tady byl Mourinho, tak s tím nic neudělá, protože hlava hráčům nejede.“

Dá se říct, že s ohledem na první půli jste si body nezasloužili?

„Máte naprostou pravdu. Byli jsme špatní na balonu, špatní v osobních soubojích. Jako hráč jsem ze soubojů hodně těžil, ale my jsme v nich byli všude pozdě. Zbytečné nahrávky do stran, zbytečné nahrávky dozadu, vše jsme zpomalovali. Každý bodík je dobrý a já bych ho dnes bral. Měli jsme na něj.“