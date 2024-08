Straka v Dynamu zázraky neudělá, říká Kobylík. Chválí Trpišovského

Slavii chválí za ustálenou sestavu, Spartu za komfortní výhru, Olomouc za běhavý fotbal. „Lidi to baví,“ všímá si expert David Kobylík, který naopak nevěří, že se Františku Strakovi povede zvednout z jeho pohledu slabý tým Českých Budějovic. „Vždyť tam nikdo nechce, je to až úsměvné,“ podivuje se mistr do Evropy do 21 let se zkušenostmi z Bielefeldu či Štrasburku v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Začněme nahoře. Slavia ani Sparta nezaváhaly, ale zejména Trpišovského mančaft měl na severu Čech namále.

„Tak namále... Takhle bych to nebral. Vyhrát v Liberci je velký úspěch, jde o těžkého soupeře a Slavia není ve stavu, že bude všem dávat búra. Domácí měli taky šance, je třeba brát v potaz i kvalitu Slovanu. Nechtěl bych se bavit jen o tom, že Slavia měla nějaké problémy.“

Takže ze zápasu Slavie vás nejvíc zaujalo to, že dokázala na rozdíl od některých venkovních zápasů v minulé sezoně uhrát tři body s nulou. Ne to, že výhru neměla vzhledem k šancím Liberce moc pod kontrolou a její výkon byl velmi pasivní. Je to tak?

„Beru to tak, že utkání zvládla. Když hrála na Slovácku 0:0, vypadala hrozně. Nevěděla si tam rady. Působila marně jako minulý rok, kdežto o dva týdny později těžký zápas zvládla. Pomohla si samozřejmě výstavní ranou z dálky, která se asi mockrát opakovat nebude, ale výhra v Liberci se počítá. Až tam pojede Sparta, taky to nebude mít jednoduché. Vypíchl bych i to, že už dvě kola drží nějakou osu sestavy, což nebývalo zvykem. Teď to vypadá relativně stabilně.