Sparvovy standardky, Plzeň na lovu, Brno je na dně. Co změny v Edenu?

Ofenziva s nejvyšším počtem střel v lize – a k tomu produktivní standardky. Sparta vstup do sezony zatím zvládla: „Vybavuju si herní soustředění v Německu, kde se tým věnoval standardkám. Celé to emotivně driloval Tim Sparv, Friis stál opodál za vápnem a jen to sledoval,“ přibližuje v novém díle podcastu Liga naruby přínos jednoho z asistentů hlavního kouče redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. Gólově se naopak zadrhla ambiciózní Plzeň, posila Vašulín se na hrotu zatím hledá. „Tipuju, že Viktoria bude hodně aktivní na přestupovém trhu, útok musí nějak vyřešit,“ říká Radek Špryňar.