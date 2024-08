Pechův rychlý úprk z Pardubic: divné věci v přípravě i strach, co mu vadilo?

Šlo o jednu z nejpodivnějších příhod tohoto přestupového období. Slávista David Pech se po vážném zranění začal připravovat s Pardubicemi a dotahovalo se jeho hostování. Ale sám hráč na vlastní žádost záhy skončil, vrátil se do Prahy a po dvou týdnech zamířil do Dukly. Nešlo ale o žádné zákulisní machinace či vybíravost hráče. Dvaadvacetiletého univerzála zkrátka dohnal strach o vyléčené koleno.

Vše se ubíralo správným směrem. Záložník či pravý bek, který v minulé sezoně léčil zranění kolene a závěr jara dohrával za slávistický B-tým, potřeboval herní praxi a Pardubice sháněly posily. Ačkoliv hráčova agentura hodně stála o to, aby šel Pech za Martinem Hyským do Karviné, sám hráč rozhodl – chtěl do Pardubic za Jiřím Saňákem a Markem Kuličem, které zná z Mladé Boleslavi. Vše bylo vykomunikované i s Jindřichem Trpišovským.

Redakce Sportu zjišťovala, proč během pouhého týdne přišla otočka o 180 stupňů. Klíčový měl být pohovor, který proběhl zhruba po druhém dni tréninku. Saňák a spol. Pechovi vysvětlili, že