Friis: Špatný Ross? Nesouhlasím! Na odvetu v Rumunsku už mám plán

Uvažoval jste o stažení Mathiase Rosse v poločase? Nebyl to úplně jeho zápas.

„Naprosto nesouhlasím! Možná to nebyl jeho nejlepší zápas, ale vůbec nehrál špatně. Musíme pochopit, že hrál proti možná nejsilnějšímu útočníkovi v lize. Dobře si vzpomínám, jak hrál Júsuf loni v Mladé Boleslavi (výhra Mladé Boleslavi nad Spartou 3:1 pozn. red.). Takže to podle mě byl od Rosse dobrý výkon a na českou ligu se adaptoval velice rychle.“

Bude třeba Imanol García potřebovat v tomto ohledu více času? Proti Bohemians se zranil v běžném souboji.

„Ano, potřebuje čas na to, aby si zvyknul. Jako všichni noví hráči. Je to tady trochu jiná hra. Má ale něco, co v Česku skoro nikdo nemá. Jsem smutný, že musel střídat, protože to pro něj dnes mohla být skvělá škola. Není moc těžších zápasů v sezoně. Až se do toho dostane, bude velkou posilou.“

Jaký je stav Asgera Sörensena?

„Je v pohodě. Chtěli jsme jen rozložit zátěž.“

Vzhledem ke zdravotním problémům v defenzivě, není téma přivedení dalšího obránce?

„Máme silný kádr. Nemůžu komentovat, jestli se něco stane před uzávěrkou přestupů, které se v Evropě nyní teprve rozjíždějí. Příchod dalšího obránce není v tuhle chvíli téma.“

Co vám ukázal zápas ohledně složení obranné trojice? Nechyběla trojlístku rychlost? Je to ideální trojice?

„Začnu od konce. Ideál se odvíjí od utkání, které hrajeme. Dnes podle mě všichni tři zahráli dobře a v šatně jsem je vydatně pochválil. Jak jsem říkal, mají silného hroťáka, kolem něhož jsou dva rychlíci, což je vždy složité. Ano, gól byla velká chyba dvou hráčů, ale upřímně, podle mě by nikdo z nás Júsufa v úniku nechytil.“

Udělal jste šest změn v sestavě oproti úterku. Zamotal vám někdo hlavu směrem k odvetě s FCSB?

„Mám v hlavě, jak to bude v Rumunsku vypadat a mám již připravený plán. Ten vám neřeknu. Zítra odcestujeme do Bukurešti a je jasné, že musíme přemýšlet, kdo bude hrát, i podle vytížení. Třeba Victor Olatunji by nemohl dnes hrát celý zápas a v úterý opět absolvovat devadesát minut. Jsem rád, že jsme dnes předvedli úplně jiný výkon než v úterý.“

Hodně se mluvilo o tom, jak nahradíte Briana Priskeho. Po čtyřech zápasech máte stejně jako loni plný počet bodů. Je to pro vás satisfakce?

„Jsem jen rád, že vyhráváme. Děláme dobrou práci. Nemyslíme na to, co se povedlo minulou sezonu. Shodli jsme se, že po dvou úspěšných sezonách je hrozně důležité, abychom v hlavě neměli to, jak jsme získali trofeje, ale abychom byli stále hladoví. Dosud se nám daří vyhrávat a je důležité v tom nadále pokračovat. Do toho máme v nohách už i tři zápasy v Evropě, což není žádná výmluva, ale věděli jsme, že začátek bude těžký. Jsme spokojení s výsledky, ale dnes bylo nejdůležitější, že jsme předvedli dobrý výkon.“