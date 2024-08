Veselého štvaly chyby: Sparta si výhru hlídala. I v přeboru vám řeknou, že…

Už zase. Fotbalisté Bohemians sice nad Spartou vedli, ale zase ji nedokázali porazit. Tým trenéra Jaroslava Veselého šel chvíli před přestávkou do vedení a Ďolíček jásal. Jenže vedení nevydrželo ani do přestávky a klokani nakonec prohráli v utkání 4. kola Chance Ligy 1:2. „Hráči polevili v koncentraci, nechat si dát gól z poslední akce je hloupé. A vítěznou branku jsme viděli asi čtyřikrát,“ mrzelo čerstvě 47letého trenéra.

Další porážka od Sparty, jak k ní došlo?

„Zápasy se Spartou jsou jako přes kopírák. Když už jsme se dostali do vedení, tak zkušený mančaft si těch pět minut do přestávky dohraje. Je velký rozdíl jít do kabiny s vedením, nebo s remízou, pak je předpoklad, že by soupeř musel hru otevřít. Hráči polevili v koncentraci, nechat si dát gól z poslední akce je hloupé. Ale nezpochybňuji, že Sparta měla převahu, ale my jsme si své taky vytvořili. Největší rozdíl vidím v řešení přechodové fáze, kde jsme měli velké ztráty a Sparta měla jednoznačně větší kvalitu na posledních 30 metrech. Vítězný gól jsme viděli asi čtyřikrát na videu, že si Haraslín takhle odskakuje, to byla systémově řešitelná situace. Byla to škoda, protože jsme si vytvořili tlak, ale soupeř si vítězství hlídal.“

Co jste si říkal po vyrovnávacím gólu v nastavení?

„Nebylo to publikovatelné, ale mrzí mě to za kluky. Minule jsem hráče seřval, teď jsem se je snažil spíš povzbudit, navíc jsme museli řešit dvě zranění. Tu situaci jsme podcenili, křižný míč i poziční hru. Oba góly Sparty byly možná paradoxně víc řešitelné, než některé její další šance, které jsme přežili.“

Se Spartou posedmé, pětkrát jste vedl, ani jednou nedotáhl. Máte nějaké poučení, jak to příště dotáhnout.

„Každý zápas měl svůj vývoj, vždycky jsme byli blízko. Samozřejmě vnímám sérii, že se tu Sparta 23 let neporazila, ale neprožívám ji. Jen mě mrzí, že rozhodují hloupé chyby. Třeba když se Valeš na Spartě neohlédl, nebo v semifinále poháru dvakrát z dlouhého autu. A tak dále. Nevím, jestli si na nás Sparta už tak věří, ale i v okresním přeboru vám každý řekne, že pět minut do přestávky už se nemá hrát. Když už jsme zápas měli takhle rozehraný a vedli jsme, je udržení vedení klíčové. Tři minuty jsme Spartu drželi u rohového praporku, k jejímu gólu vůbec nemuselo dojít. Ta situace nebyla těžká, jednoduchý balon za obranu na Tuciho jsme měli vyřešit.“

Nedošly vám ve druhém poločase náboje? Musel jste dvakrát nuceně střídat, Sparta poslala na hřiště dvojici Haraslín – Olatunji a zdálo se, že Adam Kadlec napravo trošku šlape vodu?

„Nemyslím si, že to bylo šlapání vody, to byla prostě taktická chyba. Ale nevyšel nám plán, čekali jsme rotaci sestavy Sparty, my jsme chtěli jít hodně do rychlosti a hodně ofenzivně. Pak byl předpoklad, že do druhého poločasu půjdeme do jiného rozestavení a přijdou jiní hráči do středu zálohy. Ale nucená střídání nám to narušila, přišli jsme o okna na vystřídání, to nám vzalo manévrovací plochu. Ale dva klíčové momenty jsme měli ve svých rukou a měli jsme je zvládnout. Byly to naše naivní chyby.“

Lars Friis mluvil o Júsufovi jako o jednom z nejlepších útočníků ligy. Jak vnímáte jeho roli a nečekal byste od něj v jiných zápasech i víc?

„Júsuf nám pomáhá, soupeři se na něj připravují a dnes bylo vidět, že neplatí klišé, že může hrát jen 60 minut. Dnes jsme ho potřebovali i do obranných standardek, kdy nám výrazně pomohl. Vypadá, že je pomalý, ale není to pravda a věděli jsme, že Ross rychlostí neoplývá, proto jsme chtěli na hřišti vidět rychlé hráče. A Júsuf, když to nakopne, tak má vysoké hodnoty ve sprintu. Ani v minulých zápasech nehrál špatně, s Baníkem přihrával na gól, na Dukle jsem měl výhrady, tam hrál komplikovaně, ale na Slovácku zápas odmakal a vnímáme ho jako posilu.“

A co Milan Ristovski? Přicházel jako útočník a dnes hrál na šestce. Takže další vaše překvapivá změna postu?

„Hrál na šestce, v rozestavení 3-4-3, jsme ho tam potřebovali. Je tam víc platný, protože ho to táhne dolů a když hraje na hrotu, nedotahuje se do boxu. Proti Spartě byl předpoklad, že budeme hrát ve středu s Čermákem a Ristovským, pak přijdou Jánoš, Smrž a Hrubý... A k jeho změně pozice, když na ní hrál proti Zlínu, dostával se do větších příležitostí, je silný ve výstavbě hry a když jsem s ním o tom mluvil, tak celé mládí na osmičce hrát, až pak ho vytáhli, jen se ho žádný trenér nezeptal. Má návyky, rychlost, techniku vidění hry… Myslím, že v kombinaci s Čermákem jsou hodně nepříjemní, jen potřebují mít trošku přikrytá záda.“