Výhry pražských „S“: Zafeiris se zvedá, pomalý Ross i kanonýr poprvé v akci

Video se připravuje ... Největší favorité Chance Ligy nezaváhali. Sparta v malém derby otočila v Ďolíčku válku s „klokany“ a vyhrála 2:1. Mnohem snadnější úlohu měla Slavia, která v Edenu v klidu přeběhla 2:0 Olomouc, aniž by soupeři povolila přímou střelu na branku. Letenští si i nadále hýčkají stoprocentní bilanci, sešívaní jsou v tabulce o dva body zpět. Web iSport.cz přináší souhrn nejzajímavějších událostí z obou duelů.

Soupeř vede? Žádný problém Letenští už potřetí v sezoně zabojovali v zápase, ve kterém prohrávali. Před Bohemians otočili zápas s Pardubicemi a nebýt neuznané branky, mohla vyjít i otočka s FCSB. „Když jsem sem přišel před dvěma lety, tak nás vždycky první inkasovaný gól položil. Ale tým se strašně mentálně zvedl, věří sám sobě a to je nejdůležitější. Když dostaneme gól, nepoloží nás to, naopak, je to zdvižený prst. Jsem strašně rád, jak tým reaguje, že ho i inkasovaný gól žene dopředu,“ těší kapitána Lukáše Sadílka. A Bohemians? Ideální soupeř. Z posledních sedmi vzájemných zápasů vedli klokani nad Spartou pětkrát, výhru ale nedotáhli žádnou. A v Ďolíčku na ni proti letenským rivalům čekají už 23 let… SESTŘIH: Bohemians - Sparta 1:2. Letenští otočili v Ďolíčku, rozhodl Birmančevič Video se připravuje ...

Pomalý Ross Ten rozdíl trknul do očí. Júsuf dokázal vystihnout příliš krátkou zpětnou přihrávku Martina Vitíka, profičel kolem Mathiase Rosse a otevřel skóre na 1:0. Rozdíl v rychlosti útočníka Bohemians a stopera Sparty byl ohromný. „Byla to chyba obou hráčů. Musíme si uvědomit, že Ross hrál proti asi nejsilnějšímu útočníkovi z celé ligy a upřímně, když už je takhle Júsuf rozběhnutý čelem k bráně, tak by ho tu z nás nikdo nechytil,“ zastal se trenér Lars Friis na tiskové konferenci letní posily. Ross však rychlostně nestačil bahrajnskému forvardovi i po změně stran. To však dokázal Júsufa na hraně pravidel zastavit Vitík. Júsuf dělal obraně Sparty problémy • Foto Michal Beránek (Sport)

Birmančevič rozkvetl s Haraslínem Hrozně moc chtěl, ale pořád to nebylo ono. Veljko Birmančevič začal jako jediný z obávaného tria v základní sestavě a bylo na něm zřejmé, jak moc chce týmu pomoci. Jenže Lukáš Hůlka si s ním věděl rady, Klokani nadto Srba často zdvojovali a křídelníkovi Sparty se vůbec nedařila exekuce standardních situací. Stačilo však, aby přišel na plac Lukáš Haraslín. Slovenský expres po minutě na hřišti nachystal Birmančevičovi míč před prázdnou branku a bylo rozhodnuto. Nejproduktivnější hráč minulé sezony pak při oslavě ukazoval právě na svého parťáka. „Je super, že útočníci jsou si vědomi toho, že na gólu nemají zásluhu jen oni sami, protože akce jde vždy přes několik hráčů. Pomáhá to psychicky všem, protože o sobě vzájemně ví a umí se pochválit,“ cenil si gesta jeden z kapitánů Sparty, Lukáš Sadílek. Veljko Birmančevič slaví gól s Lukášem Haraslínem proti Bohemians • Foto ČTK

TOP kanonýr poprvé v akci Dva roky po sobě vyhrál střeleckou trofej, dohromady za Slavii nasázel devětatřicet branek. Na první minuty v nové sezoně si ale musel Václav Jurečka počkat čtyři zápasy (tři v lize, jeden v kvalifikaci o Ligu mistrů). Proti Olomouci nastoupil poprvé, hned v základní sestavě a po sedmi minutách chladnokrevně proměnil pokutový kop, kterým průměrné utkání rozhodl. Třicetiletý útočník byl nejaktivnějším ofenzivním hráčem Slavie. Nulové vytížení se na něm prakticky nepodepsalo. Václav Jurečka vede míč v utkání s Olomoucí • Foto Michal Beranek / Sport

Vzadu zase s nulou Vzadu mají sešívaní dokonale uklizeno. Olomouc nepustili k jediné střele na branku, k jedinému výraznějšímu momentu v ofenzivní zóně. Proto má Antonín Kinský už čtvrtou nulu v sezoně. Pořádek v defenzivě nezměnil ani test čtyřobráncového systému s krajními beky Tomičem a Bořilem. „Navázali jsme na letní přípravu, dozadu hrajeme vážně skvěle. Nejde jen o nuly, ale také o to, že v našem boxu se skoro nic neděje,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský. Antonín Kinský ještě v nové ligové sezoně neinkasoval • Foto ČTK / Petrášek Radek