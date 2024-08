Kdo si vezme krále Jurečku? Střelec je k mání a znovu budí zájem v zahraničí

Před výkopem sezony Jaroslav Tvrdík uvedl Václava Jurečku jako modelový příklad. „Má rok do konce smlouvy. Pokud přijde dobrá nabídka, umím si představit, že ho uvolníme,“ vybídl potenciální zájemce. Ne, že by o dvojnásobného nejlepšího střelce nebyl zájem, dosud však žádná nabídka neměla odpovídající parametry. A tak slávistický útočník jen stál, na fotbal se díval. To skončilo v neděli, kdy brankou z penalty načal Olomouc (2:0). Co bude dál?

Do Slavie přišel před dvěma lety ze Slovácka. Šlo o přestup nezapadající do tehdejších přísných klubových osnov. Václav Jurečka nebyl mladý hráč s výrazným prodejním potenciálem, na kterém by sešívaní mohli vydělat balík. Do Edenu dorazil v sedmadvaceti letech, mnozí si klepali na čelo, postrádali v nákupu smysl. Jenže pořízení pracovitého útočníka se specifickou utaženou střelou, na rozdíl od jiných transferů, vyšlo náramně. Borec s inženýrským titulem v oboru městské stavitelství se dvakrát po sobě stal ligovým střeleckým králem, Slavii pomohl salvou devětatřiceti gólů, dalších pět přidal v evropských pohárech.

Sice se nedostal do nominace Ivana Haška na mistrovství Evropy, ale střelecké renomé si během dvou let ve Slavii vybudoval značné. Už loni v létě toužil z Česka odejít. Zajímal se o něj Augsburg, také se ozval New York City a v Turecku příchod kanonýra zvažoval Trabzonspor, ve hře byla i další mužstva. Nic nevyšlo. Slavia chtěla za Jurečku okolo tří milionů eur. I to přibrzdilo entusiasmus zájemců.

A totéž se opakuje nyní v bleděmodrém. Hráč se po sezoně s klubem nedohodl na prodloužení smlouvy, která má expiraci příští léto. Jurečka se svojí manažerskou agenturou požadovali vylepšení na základě mimořádně kvalitních střeleckých dat, vedení vicemistra však třicetiletého útočníkovi vstříc nevyšlo. Proto také předseda představenstva Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci pronesl, že „Jurečka má rok do konce smlouvy. Pokud přijde dobrá nabídka, umím si představit, že ho uvolníme.“

Dosud se nic definitivního nestalo. Podle zdrojů deníku Sport na Slavii evidují opakovaný interes z