Straka: Cítím zklamání, chci do hráčů nacpat víru. Tataráček? Až za odměnu

Zatím to není pro Františka Straku ideální start do nového angažmá. Českobudějovické Dynamo padlo v Mladé Boleslavi 0:4 a dál se krčí na chvostu tabulky. Známý motivátor by rád své hráče dovedl k sebedůvěře. „Chci do nich nacpat víru. Mentální nastavení hráčů je důležité. Přijde totiž něco, co je skolí na zem. To je první gól. Kdybychom vstřelili první gól my, možná mančaft dostane úplně jinou sílu,“ věří Straka.

Vysoká porážka 0:4. Je to velké zklamání?

„Cítím zklamání. Jeli jsme sem s nadějí něco uhrát. První poločas nebyl špatný. Tomu prvnímu gólu se dalo zabránit. Měli jsme tam dobré momenty. Nastřelili jsme tyč. Kdybychom dali, je to něco jiného. Po přestávce nás Boleslav trestala za naše naivní chyby. My přitom jsme schopní hrát fotbal. To je pozitivní a nesmíme z té cesty ustoupit, i když je to těžké. Musíme se ponaučit a hrát konečně s nulou.“

Chybí zkušenosti?

„Přesně, jak říkáte. Pak jsem to prostřídal a dal tam mladé kluky. Ať si to osahají a vědí, o čem je liga. Boleslav má daleko zkušenější tým. Jsou delší dobu pohromadě. Jsem v Dynamu týden a hráče postupně poznávám i charakterově. Zjišťuju, jak se chovají, když prohráváme. To si vyhodnotíme. Teď je důležité najít pozitiva. Nic jiného nezbývá.“

Co vám tedy tým zatím ukázal? Už se tam rýsují nějací lídři?

„Mančaft mi zatím ukázal dvě tváře. To jsou rozdílné poločasy teď i proti Pardubicím. Abych řekl pravdu, tak já ani nevěděl, v jakém kondičním stavu ten tým je, když jsem ho přebíral. Ty dva zápasy mi teď něco ukázaly. Chci, aby hráči jako Ondrášek, Suchan nebo Čermák tým táhli. Taky jsem rád, že se podařilo získat zpátky Adedirana. Bude velmi platnou posilou pro osobní souboje a podržení balónu.“

Je pro hráče motivací i váš pověstný tataráček?

„Ale jo, to je takové klišé, kterého já se nezbavím. Ono to k tomu ale patří. Je však důležité říct, že ten tataráček je až odměna za něco. Strašně rád bych jim ho udělal, abychom se odpíchli. Stačí to možná nastartovat jedním gólem. Kdyby tam Ondrášek dal gól na 1:1, když trefil tyč, mohl to být jiný zápas. Chybí nám i štěstíčko. Je smutné, že soupeř se dostane třikrát, čtyřikrát do naší šestnáctky a dá tři góly.“

Proto jste si vzal hráče po utkání do kroužku?

„Přesně tak. Chci do nich nacpat víru. Mentální nastavení hráčů je důležité. Přijde totiž něco, co je skolí na zem. To je první gól. Kdybychom vstřelili první gól my, možná mančaft dostane úplně jinou sílu. Jenže to je jen kdyby, na to se nehraje.“

Kvůli nastartování hráčů jste absolvovali v týdnu i přípravný zápas s Třeboní z krajského přeboru, který jste vyhráli 12:0?

„Chtěl jsem, aby hráči nabrali trochu sebedůvěru. Byl jsem za ten zápas rád, protože to mančaft mělo nakopnout. Je to pochopitelně rozdíl, když pak přijedete na Boleslav, která hraje poháry. Budeme se snažit podobné zápasy absolvovat každých čtrnáct dní. Chci se podívat tímto způsobem i do našeho B týmu, jaké tam máme hráče.“