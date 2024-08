Sváteční střelec zachránil Slovácko od záporného rekordu: Bylo to nepříjemné

Pohled Jiřího Fejgla Kdo byl nejlepší hráč Pardubic, potažmo celého zápasu? V šedi, která se odehrávala ve stínu zimáku, kde Petr Dědek sype šílené miliony do mančaftu, jenž má získat hokejový titul, to byl lowcostový hráč z ciziny. Dominique Simon má za sebou angažmá v Estonsku a Gruzii, přesto ihned zaujal. Stačily mu dva tréninky, aby ho trenér Jiří Saňák ustavil do základní sestavy. V zápase se Slováckem se přes prohru ukázalo, že to byl dobrý tah. Simon byl nejlepší na place. Na druhou stranu to utvrzuje, že klub jde pořád stejnou cestou lepení kádru. Dříve až moc využíval hostující borce, tomu se nyní chce (bohulibě) vyvarovat. Na druhou stranu viditelně není na sezonu připraven. Čeká, hledá, jede v procesu. Jenže to je potíž, už od startu se zdá, že zase bude hrát o záchranu.