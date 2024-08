Potíž pro Spartu. Španělská posila má zle zraněné koleno. Návrat během jara?

Prokletý fotbalový kloub drtí osud dalšího hráče. Nejde o dobrou zvěst pro Spartu, která v úterý večer proklouzla po výhře v Rumunsku do play off Ligy mistrů. Španěl Imanol García má přetržené vazy v koleni, čeká ho dlouhá pauza, která se ve většině případů natáhne přes půl roku, což by znamenalo návrat do hry někdy během jarní části. Klub informaci nepotvrdil, chystá se k tomu v sobotu před utkáním v Jablonci.