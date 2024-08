Friis: Brilantní poločas, pak? Počasí nepomohlo. Zastal se krajana sudího

PŘÍMO Z BUKUREŠTI | Memento historického neúspěchu ve střetu s rumunským gigantem Sparta zahnala v úterní horké noci, přes FCSB prošla do play off Ligy mistrů, v němž se potká s Malmö, s nímž nezvládla konfrontaci v roce 2014. „Pořád hledáte všude kolem historii,“ usmál se na tiskovce po triumfu 3:2 v Bukurešti trenér Lars Friis.

Bude to pro vás velká výzva?

„Slyšel jsem, že se ten souboj nepovedl, takže je teď na nás, abychom to napravili. Jednou jsme historii přepsali, zkusíme to podruhé.“

Čím se to povedlo v Bukurešti?

„Pamatujete si, co jsem vám říkal v pondělí? Že se o to pokusíme se vší silou, kterou máme. Rozhodlo naše soustředění, kvalita, zaujetí. Líbilo se mi, jak jsme se koncentrovali. První poločas byl z naší strany brilantní.“

Jenže ve druhém jste málem přišli o třígólové vedení.

„Nepomohlo nám počasí. Nelze vydržet celý zápas v takovém tempu. Není to výmluva, ale důvod našeho ústupu. Rovněž hřiště bylo špatné, nemohl se na něm hrát pěkný fotbal, jaký se hraje v Lize mistrů. A když jsme dostali první gól, chytil se soupeř i diváci.“

Byl to hukot, že?

„Masivní dav lidí, veliký stadion. My se najednou museli zatáhnout příliš hluboko, až skoro do vápna. To nebyl náš plán. Ale vyšlo to. Moc si vážím, co jsme dokázali.“

Rumuni se zlobí na rozhodčího Mortena Krogha, vašeho krajana. Co vy na to?

„Jsem rád, že ten zápas pískal. Nechal ho plynout, nedělal chyby. Rozdával karty, kdy měl. Pískal fauly, kdy měl. Zákroky, které nebyly jasné, pouštěl. Mám rád tenhle styl.“

Čím váš mančaft zvládl závěr?

„Museli jsme zůstat klidní. Teď jsem hrdý, že jsme přepsali historii. Vyhráli jsme v Bukurešti, postoupili, máme jistou Evropskou ligu a chceme do Ligy mistrů. Sparta čeká spoustu let. Musíme to čekání ukončit.“

Jak složité bude překonat Malmö?

„Bude to těžká práce. Věřím, že nám pomůžou zkušenosti asistenta Jense Askoua, který ještě nedávno trénoval ve švédské lize a Malmö zná. Navíc jsme proti nim loni hráli přátelský zápas, takže tušíme, co nás čeká. Mají výborný tým, pracovitý. A výborného trenéra Rydströma. Rozdáme si to o Ligu mistrů.“

Jenže musíte také přepnout na ligu v Jablonci. Bude to složité?

„Dobrá otázka. Musíme se to naučit, což není jednoduché. Teď jsem pyšný, protože Sparta ušla za poslední dva roky dlouhou cestu. Co dokázala v lize, v pohárech. Teď potřebujeme vyhrát v Jablonci a pak se pustit do Malmö.“