Č. Budějovice - Plzeň 0:3. VAR sebral domácím vedení, pak úřadovali hosté

Fotbalisté Plzně zvítězili v 5. kole první ligy v Českých Budějovicích hladce 3:0. Západočeši udrželi neporazitelnost v sezoně, vyhráli čtvrtý z pěti zápasů tohoto ročníku nejvyšší soutěže a z druhého místa v tabulce nadále ztrácejí dva body na vedoucí Spartu. Favorita poslal v 31. minutě do vedení z penalty Erik Jirka a po změně stran se trefili Cadu s Lukášem Kalvachem. Jihočeši prohráli i třetí utkání po příchodu trenéra Františka Straky a na posledním místě tabulky jako jediní v soutěži stále čekají na první bod.

Plzeňští udělali oproti čtvrtečnímu vítěznému zápasu 3. předkola Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih hned šest změn v základní sestavě. Poprvé v zahajovací jedenáctce dostali šanci Sojka a Ricardinho, jen mezi náhradníky naopak začali Šulc, Červ či Vašulín. Domácí zase nastoupili už bez Suchana, jenž přestoupil do Jablonce, a také Havla, který by měl odejít do Teplic.

Jihočeši začali nečekaně aktivně a ve čtvrté minutě se i chvíli radovali z gólu. Plzeňského Tvrdoně překonal Čermák, videorozhodčí ale odhalil, že situaci předcházela ruka domácího Adedirana a branka neplatila. Domácí nepolevovali v ofenzivě. V 19. minutě po centru od Trummera hlavičkoval Šigut, jeho pokus však rukou vyrazil gólman Tvrdoň, který dnes oslavil 30. narozeniny.

Plzni se v první půli i vzhledem k mnoha změnám v sestavě příliš nedařilo, přesto se dostala do vedení. Po hlavičce Cadua zahrál ve vápně rukou Šigut a sudí Radina po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil pokutový kop. Jirka v 31. minutě nezaváhal a navázal na proměněnou penaltu z minulého kola proti Karviné (5:0).

Do druhého poločasu hosté prostřídali a na trávník poslali Šulce, Červa i Vašulína. Změnu museli udělat i domácí, zraněného gólmana Fendricha nahradil Janáček. Západočeši výrazně přidali a v 50. minutě přidali pojistku. Brazilec Cadu napálil odražený balon přesně k tyči a první brankou v sezoně oslavil nedávné narození potomka.

Dynamo se sice v závěru utkání opět tlačilo do útoku, ale pozorně hrající Plzeň ho do větších šancí nepouštěla a v 81. minutě přidala třetí gól. Po chybě brankáře Janáčka a Caduově přiťuknutí se prosadil k zadní tyči Kalvach. Skóroval poprvé od začátku března.

Viktoria potvrdila, že na Jihočechy umí. S Dynamem neprohrála už 26 ligových zápasů po sobě. Plzeňští v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou neinkasovali a ideálně se naladili na čtvrteční úvodní duel 4. předkola Evropské ligy proti skotským Hearts. Českobudějovičtí mají s 16 obdrženými góly nejhorší defenzivu soutěže.