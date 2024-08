Do Sparty míří posila, kterou chtěla Slavia. Znamená to Kuchtův odchod?

Albion Rrahmani by se měl stát posilou pražské Sparty • Profimedia

Albion Rrahmani by se měl stát posilou pražské Sparty • Profimedia

Albion Rrahmani by se měl stát posilou pražské Sparty • Profimedia

V úterý uhrála v Bukurešti postup do play off Ligy mistrů, nyní Sparta dokončuje přestup útočníka ze stejného města. Z místního Rapidu podle všeho získá útočníka Albiona Rrahmaniho. Rumuni mluví o ceně přes 120 milionů, zprávy deníku Sport z Letné sumu a také dokončenost transakce mírní.

Ermal Krasniqi podal v Jablonci velmi poutavý výkon, jednou asistencí přispěl k výhře Sparty. K náladě mu možná přispěje i to, že by měl přivítat v týmu Sparty bývalého spoluhráče z Rapidu Bukurešť.

Albion Rrahmani byl dlouho na radaru Slavie, ale v Edenu si nakonec vyhodnotili, že jim nesedí příliš vysoká cena. Navíc hráč požadoval podle informací Sportu výplatu přes milion korun měsíčně, což se rovněž nedočkalo odezvy.

Rrahmani tak nakonec dorazí na Letnou. „Dostaneme za něj pět milionů eur a patnáct procent z dalšího případného prodeje,“ vyhlásil v rumunských médiích jeden z majitelů Rapidu Victor Angelescu.

Zdroj Sportu z Letné hovoří o nižší sumě, ale také o tom, že je obchod velmi blízko dokončení.

Uvidí se, co by Rrahmaniho příchod udělal s postavením Jana Kuchty, dlouhodobou jedničkou na hrotu. Reprezentant na začátku sezony mírně opustil pozici, větší šance nyní dostává Victor Olatunji. Kuchta už dříve mluvil o možném odchodu, jemuž by se nebránil nabídky má ze Spojených států amerických či Řecka.

Každopádně by ale měl v týmu vydržet do konce play off Ligy mistrů, v němž se Letenští poměří v následujících dvou týdnech s Malmö.