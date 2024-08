Friis o Kuchtovi: VIP vstupenku nemá nikdo. Zápas se Slováckem neodložíme

Na konci tiskové konference si vzal slovo, chtěl něco dodat. A pak pochválil domácí mužstvo, které pod Lubošem Kozlem viditelně rozkvetlo. „Mám opravdu radost, jak se vyvíjí český fotbal. Také trenér na tom má velkou zásluhu. Kdybych měl předpovídat, Jablonec skončí v TOP šest,“ řekl Friis.

Také vás potrápil, že?

„Udělali jsme si ten problém sami, měli jsme dát minimálně tři branky, možná i více. I to jsem dole říkal klukům. Měli jsme opravdu velké šance, které jsme měli proměnit. Pak jsme soupeře pustili do některých situací, a proto byl závěr zápasu hektický. Je na čem zapracovat.“

Proč jste v šancích selhávali? Bylo to bohorovností?

„Nemyslím, že to bylo podcenění. Hráči byli soustředění, neřekl bych, že to bylo nějaké podcenění. Nemám na to úplně jednoduchou odpověď, na druhou stranu jsem rád, že si šance aspoň vytváříme. Kdybych tady brečel, že jsme se do nich ani nedostali, bylo by to daleko horší. Rozhodně si nemyslím, že je to nedostatkem kvality.“

Do útoku Sparta podle všeho získá Albiona Rrahmaniho. Co na něj říkáte?

„Celý den jsem byl zaneprázdněn zápasem v Jablonci, takže úplně nevím, jaké spekulace se objevují. Věřím, že až bude něco hotového, Tomáš Rosický mi to řekne.“

Rovněž se objevilo jméno Marcos López z Feyenoordu…

„Celý den jsem byl zaneprázdněn zápasem v Jablonci…“ (směje se)

V útoku nyní nedostává minuty Jan Kuchta. V jakém je postavení?

„Máme strašně silné devítky, útočníky. Vidíte, co zvládne Victor Olatunji. Když řeknu Tucimu, snaž se trochu víc, tak hned dá dva góly. Vidíte, že máme v ofenzivě přetlak, konkurenci, což je pro nás určitě dobré, pomáhá nám to v našlapaném programu. Tady neexistují žádné VIP vstupenky, aby byl hráč v základní sestavě. Dneska v ní nebyl ani Asger Sörensen, který patří k základním pilířům.“

Mezi zápasy v Lize mistrů s Malmö hrajete se Slováckem. Neuvažovali jste o odkladu utkání?

„Před několika týdny jsme o tom diskutovali, řešili jsme to. Ale v tuhle chvíli máme dobrý rytmus, točíme hráče a stejně by to nebyla výhoda, protože bychom ten zápas museli odehrát v následujících měsících, přitom mají naši hráči plný program i kvůli reprezentačním povinnostem.“