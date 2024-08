Osm minut nastavení? Mohlo být víc, mínil Hapal. Tým po porážce chválil

Proč jste nedovedli utkání v Uherském Hradišti aspoň k remíze?

„I v deseti jsme tlačili. Osm minut nastavení se mi zdálo hrozně málo, protože se skoro nehrálo. Myslím, že se mohlo nastavit víc. Smolná vlastní branka těsně před přestávkou s mužstvem zamávala. Ve druhé půli už jsme hráli na jednu bránu. I po vyloučení jsme dominovali, tlačili se dopředu. Necítil jsem, že by hráči měli hlavu po Kodani jinde. Bohužel nás teď trápí koncovka.“

Zároveň jste ale mohli inkasovat víckrát. Brankář Dominik Holec předvedl tři výborné zákroky. Pochválíte ho?

„Domino nás podržel, podal výborný výkon. V létě neměl přípravu, byl zraněný. Chceme mít oba gólmany v permanenci, ještě nás čeká hodně zápasů.“

Neměl podle vás dostat domácí stoper Filip Vaško v nástupu do druhé půle druhou žlutou kartu za loket do Kubalovy tváře?

„Vím, že tam nějaký loket na Kubalu byl. Masér mi to říkal, ale ještě jsem tu situaci neviděl. Hodnotit to nebudu. Celý zápas byl takový zvláštní. I červená karta pro Buchtiče byla taková nezaviněná. Určitě ho nechtěl faulovat. Jen se otočil a on do něj narazil. Jinak to bylo velice zajímavé utkání z obou stran. V první půli jsme se nemohli dostat do dobře organizované obrany Slovácka. Ale na konci měl Jirka Klíma na hlavě tutovku. Předtím i Filip Kubala.“

Stabilní základní jedenáctku jste hodně protočil. Nelitujete toho?

„Myslím, že ty změny na nás nezanechaly nějaké stopy. Všichni kluci podali výborný výkon. Někteří hráči byli po čtvrtku unavení. Nechtěli jsme riskovat nějaké zranění. Třeba Sam Grygar, který nastoupil po delší době, hrál dobře. Možná je zklamaný, že byl střídaný brzy, chtěl mužstvu pomoct. Ale chtěli jsme to znovu oživit těmi, co odehráli zápas proti Kodani. Musím taky pochválit Slovácko, výborně to odbránilo.“