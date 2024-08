Pavelka vs. Puškáč: příběh dvou přiznání. Kozel čekal červenou

Jejich souboje byly jedním z hlavních motivů zápasu. Sparťanský kapitán David Pavelka tentokrát nastoupil ve středu stoperské trojice a potkával se v utkání s domácím Davidem Puškáčem. „Pušky je silný a dobrý hroťák, nedal mi to zadarmo,“ netajil sparťan po výhře 2:1. Vše ale mohlo být jinak, jejich střety byly vskutku padesát na padesát – a tak trochu kontroverzní.

Projděme tři zásadní situace.

V první půli zaváhal brankář Peter Vindahl, čehož využil Alexis Alégué, který přihrával Puškáčovi před otevřenou bránu. Útočník spadl a divil se (jednoznačně po právu), že se nepíská. „Alex zasekl gólmana a už jsem viděl prázdnou branku. Vlastně poloprázdnou, ještě tam stál hráč Sparty. Rozbíhal jsem se k balonu a z ničeho nic se mi cvakly nohy. Jsem si jistý, že David mi nohy zkřížil. Nevím, proč to rozhodčí nepískl, za mě jednoznačné,“ popsal Puškáč.

„Srazili jsme se, myslel jsem si, že karta přijde,“ připustil Pavelka. To jsme u prvního pokání.

„Bylo to asi před vápnem, takže penalta ne. Ale není to ani písknuté, není z toho ani trestňák, ani karta. Za mě to byla jasná červená,“ láteřil jablonecký kouč Luboš Kozel. Na lavici volil směrem k sudímu Janu Machálkovi mnohem ostřejší slova. Arbitr totiž nepískal, VAR nezasáhl. Kontakt byl před vápnem, o penaltu nešlo, ale domácí opravdu měli mít přímý kop a situace rozhodně zaváněla vyloučením.

Při druhé akci se Puškáč dostal za Pavelku a spadl. Jablonecká lavička vybuchla, rozhodčí rychle reagoval: „Nic!“ Měl pravdu. Útočník filmoval. „Z mojí strany to bylo simulování, na to nejsem úplně pyšný, zkoušel jsem z toho něco vytěžit,“ nevykrucoval se po utkání. „Pušky se mi hned přiznal,“ upozornil Pavelka na gesto číslo 2.

V 68. minutě se pak jablonecká posila z Bohemians dostala přes tvrdý souboj s Pavelkou do úniku, nakonec přešla i přes Jaroslava Zeleného a perfektním lobem skórovala. Jenže gól nebyl uznán, Puškáč Zeleného stáhl, což jednoznačně prokázal záznam. Machálek se však spolehl na video. „Viděl jsem to, byl jsem klidný,“ řekl Pavelka.

Ten naskočil opět s kapitánskou páskou, Filip Panák byl na lavici. Tentokrát se (ne poprvé) postavil do defenzivy. Byť nejde o jeho primární post, nejlépe se cítí ve středu zálohy, přesun bere. Pragmaticky. Vlastně mu při obří konkurenci nic jiného nezbývá – a to není ironická věta, nýbrž popis situace.

„Sedí mi i pozice stopera, ale není ideální hrát po delší době a navíc pokaždé v jiném složení. Nejsou tam úplně ty správné principy a návyky. Ale já jsem rád, že můžu pomoci aspoň takhle, vidím, že v záloze je přetlak, že tolik prostoru nedostanu,“ vykládal Pavelka.