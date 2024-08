Slovácko jako za Svědíka. Chtěli to víc než my, mínil ostravský Holzer

Co bylo špatně na Slovácku?

„Centrů bylo docela hodně, ale měli jsme je přitlačit ještě více před šestnáctkou. Ve finále máme tři střely na bránu, což je strašně málo. Buď byly centry nekvalitní, anebo to jejich stopeři uskákali. Zápas mohl vypadat úplně jinak, kdyby Buchtič nebo Filip Kubala proměnili na začátku své šance. Pak by muselo začít Slovácko útočit. Takhle hrálo svůj blok a ne nadarmo má čtyři nuly. Ani Slavia tady nedokázala dát gól. Těžko se do nich dostává. Byl to pro nás oříšek. Každý soupeř to tu bude mít hodně složité.“

Hlavně když domácí povedou jako v neděli, co?

„Po gólu, který dali do šatny, jsme si říkali, že možná začnou hrát ještě z nižšího bloku. Chtěli jsme být trpěliví a přenášet těžiště hry, abychom je co nejvíc roztáhli. Ale bylo to za mě málo.“

Všiml jste si, že vás po utkání vyvolávali domácí fanoušci?

„Děkuji jim za to. Vždycky se sem budu rád vracet.“

Poznával jste soupeře, v němž jste až do června působil?

„Slovácko bylo nepříjemné, důrazné. Tady se vždycky velmi dobře pracovalo z hlediska taktiky, agresivity. Zrovna v tomto zápase se to hodně blížilo Slovácku, které vedl trenér Svědík. Hráči se výborně posouvali, potom hecovali i fanoušky. Všechno jim vycházelo, dali šťastný gól. Měli i trošku štěstí, ale šli mu naproti. Neříká se mi to lehce, ale možná chtěli o něco víc než my. Byli v takovém laufu jako třeba my doma s Hradcem. Měli odražené balony, vyhrávali souboje, prakticky všude byli první. Pak už to pro ně bylo jednodušší.“

Hrála roli únava po poháru s Kodaní?

„Pokud ano, tak minimální. Máme všechny prostředky na to, abychom za tři dny zregenerovali. Určitě bych se na to nevymlouval. Navíc se hrálo od osmi večer, čas na přípravu byl dostatečný. Bohužel si neumíme pomoct gólem v prvním poločase a trošku dostat druhý mančaft pod tlak. To je zatím náš největší problém. Možná je v tom až přemíra snahy, každý to chce urvat a někdy je to moc.“