Liga očima fanoušků: Aby se nám Stramaccioni nesmál, neplodná Slavia

Fotbalová Chance Liga má za sebou páté pokračování, jak minulé kolo viděli fanoušci? Sparta urvala vítězství v Ďolíčku 2:1. Téměř vždy však nastoupí v základní sestavě polovina cizinců. Navíc přichází další zahraniční posila. Slavia zvládla těžký domácí zápas s Teplicemi 2:1, výkon ale opět vzbudil rozpaky. Plzeň nezaváhala v trápících se Budějovicích a Baníku chybí k ideálu hlavně góly. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

Sparta Praha Aby se nám Stramaccioni nesmál za bukem Složení stoperské trojice Ross, Pavelka, Zelený v Jablonci mě opět překvapilo. Nutno říci, že ten s kapitánskou páskou mile. Velmi dobrý byl Solbakken, rychlý, ale zbrklý Krasniqi a Tuci skóroval. Téměř vždy je na trávníku téměř polovina hráčů, kteří nemají české kořeny. To není tělesná vada, ale když na dveře zaklepal Rrahmani, a navíc je zmiňován příchod Peruánce Lópeze, musím se ptát, zda nám opravdu v českých luzích nerostou talenty, jichž bychom si měli všímat více. Když cena hráčů šplhá nad 100 milionů, hlodá ve mně červíček, zda to není přepísknuté. Říkám to proto, že zejména naši hlavní dva soupeři úspěšně loví v českých vodách. Kolik hráčů bylo sebráno Liberci, Pardubicím a dalším, kteří v kvalitnějším týmu raketově vystřelili až do reprezentace? Ti mladí asi mnohdy nestáli ani desetinu výše uvedené částky a kde jsou? A naopak, kde jsou plody naší akademie, tolik oceňované zahraničními trenéry, jež tak často na turnajích poráží týmy i z Premier League? Jen aby se nám Stramaccioni nesmál za bukem! Věřím, že po poháru budu optimističtější. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce

Slavia Praha Když budou rozpaky doma cenou za Ligu mistrů… Tento sloupek píšu ve chvíli, kdy nevím, jak dopadl zápas Slavie proti Lille. Mohu jen doufat, že předvedla soustředěnější výkon než proti Teplicím. Ten totiž vykazoval všechny nedostatky mnoha předchozích domácích ligových zápasů a až nápadně se podobal například jarnímu utkání s Olomoucí, které tým otočit nedokázal a přišel o šanci získat titul. Také tentokrát sešívaní vypadali dvacet minut dobře, nicméně vypracované šance spálili. Postupně se hra propadla do neplodné územní převahy bez pohybu a po inkasované brance museli hekticky honit výsledek na poslední chvíli. Se štěstím se to povedlo, varování do budoucna však přetrvávají. Pokud jsou ovšem tyto nepohledné protrápené zápasy cenou za účast v ligové fázi Champions League, samozřejmě ji velmi rád zaplatím. Postup přes Lille by byl pro Slavii obrovským úspěchem, a když píšu tyto řádky, jsem přesvědčený, že si z Francie do odvety přiveze hratelný výsledek. A pokud náhodou ne, inu, alespoň bude moci hrát v Evropské lize o vyšší „příčky". Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník

Viktoria Plzeň VAR je zlo. Hurá do Evropské ligy! Čtvrtek rozhodl, že na podzim zůstaneme v Evropě. Kryvbas nebyl žádné ořezávátko a opravdu se bránil vyřazení, jak to šlo. Postup nám tentokrát vystřílela posila z Hradce Vašulín, ale hrábnout si museli všichni. Dění po zápase v hledišti jsem nesledoval osobně, jen doufám, že vše bude vyšetřeno objektivně. V neděli výjezd do destinace, kde nikdy nevíš, co tě čeká. Budějovice se sice plácají u dna, nicméně tyhle zápasy bývají nejhorší. V hledišti od nás parádní účast, na hřišti to úplná hitparáda nebyla. Je ale správné, že kopají všichni, co v kádru jsou, od toho je máme. Body domů vezeme, i když soupeř nebyl tak marný, jak jsem si myslel. Jo a… VAR. To je normálně úchylné zlo, které zaslouží zrušit. Jasně, jednou bere, podruhé dává. Ale co takhle to nechat na lidech? Vždyť ty ruce, co tam hledá… To si ji má hráč strčit do pr… anebo přivázat k tělu? Bože, to je materiál. Teď Skotové – udoláme je, a hurá do Evropské ligy. A pokud ne, tak do Popeleční ligy, tam se nám minule líbilo. Čest královně Viktorce, celý VAR vezměte a pošlete ho… víte kam. Kovi. 56 LET, koordinátor distribuce

Baník Ostrava Jde jen o to dávat góly… Snad celá Ostrava věřila, že jednogólovou ztrátu z Kodaně v Konferenční lize můžeme ve vyhnanství otočit a nakonec postoupit. Nikdo ale asi nečekal, že dánský tým zmáčkneme tak, že budou kvůli tlaku většinu zápasu nuceni k odkopům míčů na naši půlku bez jakéhokoliv náznaku protiútoku. K penaltám, ve kterých jsme bohužel selhali, nemělo vůbec dojít. Mělo to být po devadesáti minutách 3:0 a bylo by hotovo. Je to obrovská škoda, protože až na výsledek se ve čtvrtek jednalo o fantastický večer a zážitek, a to jak na hřišti, tak i v hledišti. O vyřazení tak rozhodly individuality už v Kodani a to vypuštěný souboj a laxnost v zakončení. Na Slovácku byli domácí hodně agresivní a asi šli i více za vítězstvím. My jsme měli herní převahu, ale opět jsme ztroskotali na neproměňování šancí. Je to teď velké téma, ale netýká se to jen útočníků. Šance neproměňují ani záložníci, a to, že si neumíme pomoct standardkami a rohy, to je dlouhodobá slabina. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje