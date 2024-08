Zadražil patří v lize k nejlepším. Musí ale zlepšit hru nohama, říká kouč

Opora. Adam Zadražil navázal na minulou sezonu a opět táhne Hradec Králové. Čtyřiadvacetiletý gólman je v mnoha ohledech nejlepší v celé soutěži. „Splňuje přesně to, co od brankáře potřebujeme. Od chvíle, kdy jsem do klubu nastoupil, si drží vysokou výkonnost a je jasnou jedničkou,“ chválí Zadražila trenér Votroků David Horejš, jemuž se zamlouvají i gólmanovy koníčky. Aby však podle něj Zadražil patřil k úplné špičce, musí zlepšit jednu věc.

Jde postupnými kroky. Odchovanec Táborska si na dospělý fotbal zvykl ve třetí lize, následně se etabloval o úroveň výš a přišlo laso z Plzně. V jejím dresu si sice soutěžní utkání střihl pouze za rezervu v ČFL a i v Hradci musel o svou pozici pořádně bojovat. Jakmile už se však dostal v únoru do branky, nikoho jiného do ní nepustil.

„Jsem moc rád, že ho máme. Patří rozhodně k tomu lepšímu, co česká liga nabízí. Chytá velice dobře a snad mu to vydrží co nejdéle,“ je spokojený královéhradecký trenér David Horejš, jenž Zadražila ponechal jedničkou i po svém nástupu do funkce.

Aby také ne, když 193 centimetrů vysoký gólman perfektně splňuje jeho nároky. Tedy že předvádí skvělé zákroky a navíc sebere kopu centrů. V obojím je Zadražil naprostou tuzemskou špičkou.

Za dosavadních pět utkání dostal dle metrik o 2,35 gólu méně, než měl. Nejlepší číslo v celé soutěži. V přepočtu na odchytaných 90 minut je jen o málo lepší plzeňský Marián Tvrdoň, jenž zatím ve třech zápasech neinkasoval. „V klíčových chvílích dovede mužstvo podržet. Za stavu 0:0 nebo 1:0 pro nás umí chytit tutovou šanci soupeře,“ přitakává číslům Horejš.

Ještě možná působivější je Zadražilova schopnost likvidovat centrované míče soupeře. Možná vůbec nejtěžší brankářskou dovednost naprosto ovládá. V průměru vyřeší 3,22 centru soupeře za utkání. O celý jeden více než nejbližší konkurent, Michal Reichl z Bohemians.

„To přesně od gólmana chceme a potřebujeme. Já si toho na něm velice vážím, protože opravdu hodně chodí z branky a týmu tím strašně pomáhá. V české lize je spousta centrovaných míčů a on se nebojí na ně chodit, věří si a pro nás je to nesmírně důležité,“ dává Horejš jasně najevo, jak je třeba na první pohled ne tolik zjevná činnost podstatná.

Trenér Votroků ovšem přiznává, že aby se Zadražil mohl měřit s vůbec nejlepšími gólmany v lize, musí zapracovat na hře nohama. Aktuální úspěšnost přihrávek gólmana Hradce je necelých 43 %. Vůbec nejméně ze všech třiadvaceti brankářů, kteří zasáhli do tohoto ročníku Chance ligy.

„Nemyslím si, že je má špatné, ale aby byl úplně top, musí nohy zlepšit. Má v nich rezervy, ale pracuje na tom a obrovsky se zlepšuje. Posuneme ho v tomto ještě na vyšší úroveň,“ věří Horejš, jenž si velice chválí práce trenéra brankářů Tomáše Poštulky i celé brankářské trio.

V sobotu čeká Hradec derby na hřišti Pardubic, kde ještě v nejvyšší soutěži nevyhrál. Zadražil si však na jaře ve východočeském šlágru připsal první čisté konto pod Davidem Horejšem. „Doufám, že to nyní napodobí,“ těší se na derby kouč aktuálně pátého celku nejvyšší soutěže.