Kalabiška je po operaci. Na jaře se vrátím, slibuje. „Pachatel“ Ghali lituje

Diagnóza zní až děsivě. Utržené vazy v kotníku, naštípnutá holenní kost, zlomenina lýtkové kosti…Jan Kalabiška utrpěl o víkendu nejtěžší zranění v kariéře, kterou si úspěšně natahoval angažmá v Pardubicích. Po uzdravení v tom hodlá pokračovat. Vpřed ho žene také podpora okolí. „Takovou jsem fakt nečekal,“ udivilo ho příjemně.

Čekal jste bezprostředně po střetu s Ghalim, že jde o tak vážný úraz?

„Hned po tom zákroku jsem si říkal, že mám asi zlomenou nohu. Nebolelo to a doufal jsem, že je to jenom naštípnuté. Takže je to horší, než jsem si myslel. Čekalo se s operací na to, až splaskne otok. Původně jsem na ni měl jít v pondělí, pak to lékaři přesunuli na pátek a nakonec to šlo ve čtvrtek. V pátek nebo v sobotu bych měl jít domů. Když to půjde dobře, chtěl bych v zimě začít trénovat.“

Uznáte, že liberecký Nigerijec vás zranil neúmyslně?

„Už na hřišti