Kozel o obratu: Pomohla i pauza na pití, Hollému jsme vymysleli signál

V Ďolíčku se vám nepovedl vstup, ale nakonec vezete tři body. Proč?

„Tohohle výsledku si nesmírně cením, protože do zápasu jsme vůbec nevstoupili dobře, hlavně na levé straně jsme nefungovali. Možná měli hráči respekt z tribuny, nebo nevím z čeho… Celý týden jsme se připravovali na rychlost Matouška, Drchala a Júsufa a hned jsme dovolili první brejk a z druhého míče za obranu byla penalta. O to byla naše situace těžší.“

Ale dokázali jste se z ní dostat…

„Možná nám pomohla i pauza na pití, od té chvíle jsme se uklidnili a pomohli si standardní situací, pak jsme ještě do přestávky měli dvě obrovské šance. Po pauze jsme zase udělali chybu, ale Kanakimana ukázal, proč nastoupil v základu a byl to rozhodující moment zápasu. Pak nám pomohl i Honza Hanuš a jsou to velmi cenné body z venku.“

Dominik Hollý má za šest kol tři góly. Co říkáte na jeho výkony a produktivitu.

„On nevypadá, ale pořád je to velmi mladý hráč a je trošku jiný. A je gólový, to ukazuje i v tréninku. Jde výborně do koncovky, i tady se dostal do další šance. Máme hráče, kteří umí kopnout standrardku, i takové, kteří umí naběhnout. Dneska jsme vymysleli signál pro něj, tak jsme rádi, že ho zužitkoval.“

Vy jste ho chtěl už do Liberce, tak to nakonec dopadlo vlastně dobře?

„(Smích) S odstupem času se dá říct, že jo.

Bienvenue Kanakimana dával ve druhé lize kvanta gólů, ale v Jablonci do vašeho příchodu moc nehrál. Vy ho umíte využít. Pracujete s ním jinak?

„K tomu je těžké se vyjadřovat. On i Alex Alegue mají něco, co čeští hráči nemají. Doteď hrával Alex, ale dnes jsme ho poprvé vyndali. Kolikrát nehrál špatně, má i skvělé momenty, ale za pět zápasů měl 0+0. Benny hru vždycky oživil a říkal si o šanci. Víme, co mu vyhovuje a jsem rád, že z takové situace dal gól.“

Co se honí trenérovi hlavou, když situace tři na gólmana skončí střelou mimo prázdnou bránu?

„Aby se nám to nevymstilo… Nějaký čas do konce byl. Ale v tu chvíli s tím nic nenaděláte, musíte být pozitivní. Nezdá se to, ale David Štěpánek byl dlouho mimo, trénoval párkrát a tempo zápasu je úplně jiné. Bylo to vidět i přímo v té situaci. Vystoupil na Júsufa, podstoupil s ním dva tři souboje, získal míč, šel padesátimetrový sprint a tam už mu chyběla šťáva.“

Máte za sebou 6 kol, z nich deset bodů a za sebou zápasy s pohárovými zástupci, jste spokojený?

„Stejnou otázku jsem dostal po Spartě, kdy jsme byli chválení, ale prohráli jsme. To jsem, řekl, že ano, protože jsme prohráli. Dneska vám můžu říct, že spokojení asi jsme. Od prvního kola je slušná organizace defenzivní části. Mužstvo si i víc věří, hráči jsou sebevědomější a inkasovaný gól s námi nezacloumá. Tohle vědomí je možná cennější, než jestli zápas výsledkově zvládnete.“

Jak se hraje ve velkém vedru?

„Ono mi je furt… Nejsou to ideální podmínky, ale jsou stejné pro oba týmy. Minulý týden se hrálo v osm večer, to se všem běhalo krásně, dneska určitě běžecká data tak dobrá nebudou. Ale s podmínkami se musíte vyrovnat.“