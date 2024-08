Bačkovský ostře o Slovanu: Šílený poločas, totálně jsme se sesypali

Prvních pětačtyřicet minut bylo na úrovni. Slovan šlapal, určitě nebyl horší než Baník. V zakončení dokonce nebezpečnější, se slušnou výstavbou hry. „První půle byla fajn. Nevím, co se pak stalo, ale do druhé jsme nastoupili hodně špatně. Měl jsem úplné déjà vu z utkání se Spartou,“ zmínil Bačkovský souboj s mistrem, v němž zápas také zlomil vstup do druhého poločasu.

V Ostravě to bylo podobné. Když se na něj řítil osamocený Erik Prekop, měl jasno. Lob očekával. „Věděl jsem, že má tohle řešení. Udělal to dobře,“ pronesl uznale na adresu střelce. Při druhé gólové ráně Ewertona se jen smutně ohlédl k zadní tyči. Zákrok udělat nemohl, jeho spoluhráč balon tečoval.

Nepsaný souboj o čtvrté místo, kam směřují podle expertů ambice obou klubů, byl nakonec poměrně brzy rozhodnutý. „Před zápasem jsme si říkali, že jestli chceme být nahoře, tyto zápasy musíme zvládat. Vy jste to pojmenoval jako boj o čtvrté místo… Uvidíme, na co to bude stačit. Své cíle máme,“ uvedl nekonkrétně Bačkovský. „Ale máte pravdu, takové zápasy jsou pro nás určující. A my jsme ho nezvládli. Ve výkonech musíme být víc kontinuální,“ nabádal.

Po porážce ocenil i kvality Brazilce Ewertona, klíčové postavy Baníku. „Na českou ligu je nadstandarní. V situacích kolem vápna je nebezpečný, dobře zahrává standardky. Je vidět, že tam je. Když má den, je dost nepříjemný,“ podotkl k šikovnému křídelníkovi. „Tentokrát měl 1+1, to asi mluví za vše,“ dodal.

Ewe zprava, Holzer a eliminace Hlavatého. Baník je o rok dál, uznal Kováč | První dojem Video se připravuje ...