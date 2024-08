Patrákův nejlepší rok? Nahrazuje Daňka i Hlavatého. A to mi sedí, říká

Před čtyřmi lety debutoval za Spartu v lize s Plzní, bylo mu čerstvých dvacet. Minutky pak dostal Vojtěch Patrák i v Evropské lize na San Siru proti AC Milán nebo v předkole Ligy mistrů na půdě Monaka. Výrazněji však bránu Letné kvůli obrovské konkurenci nerozevřel. Ani na hostováních to nebylo úplně ono. Jeho čas přichází nyní v Pardubicích. Po odchodech Michala Hlavatého či Kryštofa Daňka stojí ofenziva Východočechů právě na Patrákovi. „A to mi sedí!“ pochvaloval si.

V minulé sezoně, ve které se ani jednou netrefil, ale připsal si šest asistencí, by možná mířil někam do kotle fanoušků. Teď Vojtěch Patrák po Leipoldově nádherném průniku zkontroloval prostor kolem sebe, zpevnil pravý palec a uklidil do Zadražilova protipohybu míč nekompromisně pod „klacek“.

Nejkrásnější moment východočeského derby!

„To víte, že jsem mířil,“ mrknul milovník iSport Fantasy ligy. „Kdybych si nevěřil, nemůžu hrát přece ligu.“

Správně, zdravé sebevědomí potřebují Pardubice po odchodech opor ze všeho nejvíc. Proti Hradci Králové to bylo vidět. Nejdřív si balony bral jen Dominique Simon, postupem času se přidali ostatní. Včetně Patráka, jenž druhou trefou v ročníku překonal své jednogólové maximum ze sezony 2021/22, kdy v „Tesle“ hostoval poprvé.

Počítáte správně: ofenzivní unvierzál Patrák, nejraději a nejčastěji nastupující na levém křídle či desítce, čekal na ligovou branku přes dva roky. Uff…

Do šancí se díky dynamice dostával, rozehrával standardky, ale smůlu nemohl protrhnout ani v Jablonci, ani v Pardubicích. Přišlo to až nedávno v Českých Budějovicích a nyní v derby. Kdyby z penalty nemířil v Liberci pouze do nohou Huga Jana Bačkovského, byla čísla ještě zajímavější. Ale potvrzuje to, že si věří, chce být lídrem.

„Cítím se dobře, vyhovuje mi pozice i role, kterou mi trenér dal. Jsem hodně rád, že mám zodpovědnost na zádech. Vím, že umím dávat góly. Dřív jsem je dával,“ vrátil se bývalý mládežnický reprezentant do minulosti, kdy mu to pálilo v dorostenecké devatenáctce či sparťanském béčku v ČFL. „Chtěl bych v tom pokračovat, pomáhat góly i asistencemi,“ dodal.

Na levé straně k tomu bude potřebovat podobnou chemii, jakou měl s Janem Kalabiškou. Zkušeného beka kvůli zlomené noze v sestavě nahradil novic Eldar Šehič. A kooperace ani individuální výkon Bosňana patřícímu Baníku Ostrava nevypadaly napoprvé vůbec špatně.

„Hned jsme si Šehu vzali pod křídla, chodil s námi na obědy. Strašně fajn kluk, na lajně nám to docela šlo. Hodně to bude o komunikaci, protože ještě se moc neznáme,“ vyprávěl.

To se brzy změní, na programu je stejně jako v minulém týdnu teambuildingová večeře. Tu předchozí platili hráči realizačnímu týmu, teď mohou hráči díky výhře nad Hradcem nechat peníze doma. Rád se prohne kouč Jiří Saňák a spol. „Asi si dáme salát…“ rozesmál se. „Ne, spíš steak s hranolkami, aby se to trenérům trošku prodražilo.“

A pak? Pro Patráka vlastně další derby. Pardubice totiž jedou do Edenu. „Jako odchovanec Sparty samozřejmě pořád cítím ke Slavii rivalitu. Půjdu do zápasu podobně nastavený,“ slíbil.

Saňák: Čekají se výkony i čísla

„Dvě branky jsou fajn, ale už mohl mít tři, kdyby dal minule penaltu. Má potenciál. Kabině dává ohromnou energii, takovou správnou, diblíkovskou, klukovskou. Sžívá se poprvé s rolí, že by to na něm mělo stát. S tím se nikdy nesetkal. Musí získat zkušenosti, protože mužstvo od něj už čeká výkon. Je jednodušší naskočit, když vás nikdo nezná, a naopak hrát, když už máte výkony opakovat, potvrzovat a mužstvo táhnout. Měli jsme s Vojtou i během sobotního utkání promluvu, jsem rád, že si dal říct. Vždycky se na mě podívá těma basetovskýma očima a řekne: Dobrý. Pak se zlepšil, je v prostorech, kde ho chceme mít. Věřím, že ho čeká nejlepší sezona výkonnostně, i co se týče čísel.“