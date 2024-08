Pozitiva a negativa Liberce: solidní obrana, závislost i absence střelce

Už před sezonou se Liberci povedlo něco velkého – zájem fotbalové veřejnosti z části stočili z Prahy a Plzně svým směrem. Ať už to bylo kvůli výřečnému majiteli Ondřeji Kaniovi, masivnímu posilování, angažování Radoslava Kováče či změnou přístupu k marketingu a fanouškům – všichni byli zvědaví, jak Slovan bude v nové sezoně vypadat. Sedm bodů v šesti zápasech a desáté místo zatím není nejlepší vizitka. Co jsou dosavadní pozitiva a negativa ve hře ambiciózního celku?

Pozitivum: Jasná herní tvář

Některým trenérům to trvá půl roku, někteří to nevypilují ani za delší dobu. Radoslav Kováč ale vtisknul Liberci jasnou herní tvář a principy za pár měsíců. Hráči evidentně přesně vědí, co mají hrát – mají základní principy a nastavený mustr, ve kterém se potenciálně mohou zlepšovat. Nic se po pár týdnech nemuchlá a nezahazuje do koše.

Ten nejdůležitější herní aspekt je rychlost a vertikalita. Míče jdou od stoperů přes výtečně přihrávající záložníky Marka Ichu a Michala Hlavatého ihned nahoru, hráči jsou instruováni dávat balon rychle od nohy. Vždy, když měl Kováč nějaké výtky k výkonům, týkaly se rychlosti.

„Mrzelo mě, že jsme hráli pomalu,“ řekl po Teplicích. „Bez míče jsme se pomalu posouvali,“ řekl zase po první půli v Karviné. Slovan celkově více spoléhá na přihrávky než na individuality jako v minulých sezonách, což odráží i průměrný počet driblinků. Hráči se z těžkých situací dostávají spíše kooperací.

52 % - Tolik činí průměrné držení míče Liberce, nejvyšší od sezony 2018/19

18,5 – To je počet driblinků Liberce na zápas, nejnižší hodnota od začátku měření dat v sezoně 2015/16

329 – Tolikrát hráči Liberce za zápas přihrají, nejvícekrát od sezony 2020/21