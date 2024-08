Kuchta už podepsal, Dánové zaplatí 70 milionů. Se Spartou měl dohodu

Po dvou letech je na odchodu z pražské Sparty. Jan Kuchta, jehož pozice v letenské sestavě na startu této sezony výrazně oslabila, má namířeno do Midtjyllandu. Sedmadvacetiletý útočník už měl včera v Dánsku podepsat podle informací deníku Tipsbladet smlouvu do roku 2028, Pražané by pak měli dostat 2,7 milionu eur (asi 67 milionů korun).