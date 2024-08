Friis o výhře v Hradci i Kuchtovi: Měl sen... A posily? Rosa vždycky pracuje

Bude vám chybět Jan Kuchta, který přestoupil do Dánska?

„Samozřejmě. Je to skvělý kluk, který chce pořád vyhrávat. Přinesl do klubu hodně dobrých věcí a dal hodně gólů. Byl pořád nebezpečný.“

Musel odejít? Protože v klubech často nevydrží déle než dva roky.

„Je to dobrý klub, to hlavně musím říct. Měl sen hrát v zahraničí, proto nás opustil. Když jsem s ním v létě mluvil, řekl jsem mu, že mu k tomu pomůžu. On mužstvu pomohl hodně.“

Jste přesto spokojený s možnostmi do útoku?

„Máme dobré útočníky. Victor (Olatunji) šel nahoru, zlepšil se, přišel Rrahmani a dnes jsem musel zklamat Tuciho, že nenastoupil. Ale snad vždy, kdy přijde na hřiště, dá gól. Máme velkou konkurenci. Ale pro Kuchtu byl dobrý čas, aby odešel. Přestoupil do dobrého klubu s dobrými hráči. Midtjylland hraje každý rok o titul a evropské poháry, takže to je pro něj dobrý krok.“

Na levé straně se dlouhodobě zranil Imanol García. Chcete ho ještě nahradit?

„Je smutné, co se Imanolovi stalo. Je to pro něj těžké. Ale vlevo hraje Ryneš, který odevzdává maximum, čeho je schopný. Mohou na té pozici hrát také Suchomel nebo Zelený, jenž tam v minulé sezoně nastupoval. Budeme to řešit, jak je to jen možné. Máme ještě trochu času, než se uzavře přestupové okno a Rosa (sportovní ředitel Tomáš Rosický) vždycky pracuje, takže uvidíme, co se stane. Ale jsem spokojený s tím, jak jsme tuto pozici doteď pokryli.“

Zvládli jste také zápas s Hradcem Králové?

„Šlo o těžký zápas. Musím dát Hradci kredit za to, jak proti nám hrál. Líbí se mi jeho struktura hry, je klidný na balonu a opravdu jsem si užíval pohled na jeho hráče. Takové kluby chtějí hrát fotbal, což zlepšuje všechny zápasy. Soupeř nám to udělal složité, ale byli jsme ostřejší ve finální třetině hřiště, a to bylo důležité.“

V první půli jste se vášnivě bavil s Lukášem Haraslínem. O co šlo?

„O nic, co bych měl komentovat. V každé situaci chceme od hráčů to nejlepší a měli jsme jen malou diskuzi ohledně taktických detailů, což je běžná věc. Lukáš je chytrý kluk a pro nás v ofenzivě důležitý. Taky mu chci pomoct, aby byl v těch nejlepších pozicích. Ale když mě budete sledovat v jiných zápasech, bude to vypadat zase jinak. Dnes jsem jen musel klukům pomoct, jak to jen bylo možné. Proto jsem byl na čáře aktivní.“

Velkou chybu v rozehrávce udělal Qazim Laci, Hradec měl obrovskou šanci. Naštval vás?

„Byl to jeden z mála momentů, kdy jsme špatně přečetli hru. Ale hráče tlačíme, aby se nebáli hrát a drželi chyby. Nešlo o to, že udělal špatné rozhodnutí. Jsem v pohodě s tím, že kluci dělají chyby, to je součást fotbalu. I když pochopitelně nechceme soupeři servírovat snadné góly. V tomhle případě však šlo o mentální stránku, chtěl jsem klukům připomenout, aby hlavou zůstali v zápase.“

Potěšil vás Albion Rrahmani, který dal gól a zapsal asistenci?

„Dokud měl energii a sílu. Ale líbil se mi. Bude si samozřejmě muset zvyknout na náš styl hry, intenzitu a spoluhráče. Neměli jsme tolik času společně trénovat, protože pořád hrajeme. Ale byl klidný na balonu, má slušné zakončení a přehled hry. Je to týmový hráč. Těším se, až s ním budeme víc pracovat.“

Proč jste ho střídal už po pěti minutách druhého poločasu?

„Měli jsme plán ho střídat po krátké době. Pracoval velmi tvrdě a pak byl už docela hotový. Když po souboji ležel na hřišti, rozhodl jsem se ho raději střídat hned.“

U lajny jste ho chytl za hlavu a dlouho mu něco říkal, že?

„Mluvil jsem s ním už o poločase. Odpracoval to dobře. Ale myslím, že když přijdete do nového klubu a země, musíme si užívat momenty, když se daří.“

Upravíte hráčům program při reprezentační pauze?

„Kluci teď dostanou dva dny volna a týden, co bude pauza, program upravíme. Máme třináct hráčů v národních týmech, takže po srazu budou mít trochu volna. Ale není to pro ně snadné, máme náročný program a je potřeba hledat aspoň trochu času k odpočinku. Nebavíme se jen o hráčích, ale i o realizáku. Je za námi obrovská mašinérie, některé ještě dnes večer čeká nějaká práce. Taky potřebují zasloužené volno.“

V říjnu vás čekají těžké zápasy proti Slavii a Plzni, v Lize mistrů nastoupíte proti Manchesteru City. Co upřednostníte?

„Musíme se prvně zaměřit na zápasy v září. To je první, co nás čeká. Program bude náročný, ale to je pokaždé. I v minulé sezoně jsme měli Slavii a Plzeň blízko u sebe. Já jsem hlavně pyšný na kluky a realizační tým, že jsme se dostali do Ligy mistrů a chceme v ní co nejvíc bodovat. Ale současně máme cíl vyhrát ligu. Uvidíme, jak to do sebe všechno zapadne.“