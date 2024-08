Trojzubec je konec, psal Birmančevič. Ale posila hned šlape: Ať si to užije

Veljko Birmančevič, sparťanský křídelník, sdílel ještě před startem zápasu s Hradcem Králové na Instagramu fotku, na které je společně s Janem Kuchtou a Lukášem Haraslínem. Se spoluhráči z ofenzivy se spojil před rokem po příchodu z francouzského Toulouse. Náramně jim to šlapalo.

„Trojzubec je konec,“ napsal do popisku k příspěvku. Reagoval tím na sobotní letenskou zprávu, že Kuchta přestoupil do dánského Midtjyllandu. „Hodně štěstí, brate,“ popřál bývalému parťákovi. Kuchtovo jméno skandovali také letenští fanoušci v závěru sobotního utkání.

Sparta v Hradci Králové utvořila v základní sestavě zbrusu nové ofenzivní trio. Birmančevič, který obdržel reprezentační pozvánku, zůstal na lavičce. K Haraslínovi pak přibyly letní posily Ermal Krasniqi a Rrahmani, jehož český mistr pořídil za víc než sto milionů korun.

„Dokáže být velmi produktivní,“ představil pro klubový web nejnovějšího hráče v kádru Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty. Což Rrahmani, jenž v sobotu oslavil čtyřiadvacáté narozeniny, brzy po přestupu z Rapidu Bukurešť ukázal.

Hrotový útočník za dva starty zapsal dva góly a asistenci. Poprvé se trefil v úterý proti Malmö (2:0) při stvrzení postupu do Ligy mistrů. Čísla si vylepšil v Hradci Králové.

„Líbil se mi, dokud měl energii a sílu. Neměli jsme tolik času společně trénovat, protože pořád hrajeme zápasy. Ale je klidný na balonu, má dobré zakončení, přehled hry a dobře vidí spoluhráče,“ řekl na útočníkovu adresu trenér Lars Friis.

V poslední minutě první půle zastavil pohyb směrem do vápna, čímž se šikovně zbavil stopera Filipa Čiháka. Přitom si prstem ukázal do prostoru, kam chce od Krasniqiho přihrávku. Měl prostor, proto si balon přebral levou nohou a pravou se díky Čihákově teči trefil k tyči.

SESTŘIH: Hradec - Sparta 0:2. Střelec Rrahmani řídil výhru Letenských Video se připravuje ...

„Ještě s námi není úplně sehraný, ale předvedl suprový výkon. Je neuvěřitelný zabiják ve vápně, asi proto ho Sparta kupovala,“ zmínil obránce letenského mužstva Tomáš Wiesner.

Rrahmani dal tentokrát emoce stranou. Zatímco v úterý si vysvlékl dres, první gól v české lize před vyprodanou hradeckou arénou oslavil jen plácnutím s Haraslínem. Až pak zaslal na tribuny polibek a z prstů vytvořil srdce.

V té době měl Rrahmani na kontě už asistenci, když v pokutovém území přiťuknul míč Haraslínovi. Na polovině hřiště válčil ve vzduchu s Čihákem, ze soubojů s urostlým zadákem většinou vyšel jako poražený. Kazil i jednoduchá sklepnutí na spoluhráče, přesto při útočném tažení ukázal technickou kvalitu.

Nakonec dohrál po padesáti minutách. „Podle mě toho měl plné brýle,“ smál se Wiesner. Krátce po startu druhé půle lehl po souboji s Čihákem na zem, a i když po krátkém ošetření jasným gestem naznačil, že je připravený dál pokračovat, trenér ho vyměnil za Victora Olatunjiho.

„Měl jsem v plánu ho střídat brzo. Pracoval tvrdě a myslím, že byl hotový. Když ležel na trávníku, rozhodl jsem se ho střídat raději hned. Ale nebyl zraněný,“ líčil Friis.

Dánský kouč si hned u lajny s Rrahmanim podal ruku, pak ho chytl kolem krku a směřoval k němu víc než jen pár slov. „Je důležité, když přijde do nového klubu, aby si užil moment, když se mu něco povede. Naskočil do dvou zápasů a byl namočený ve třech gólech. To je velká věc,“ prozradil Friis, jenž kosovského reprezentanta nakonec poplácal po zádech.

Rrahmaniho první minuty v rudém dresu nastínily, že Sparta získala za Kuchtu adekvátní náhradu. Ještě aby ne, vždyť nováček dorazil za takovou sumu.