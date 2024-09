Samek o Slavii, Spartě i návratu: Opce je asi vyšší, ale teď záleží na mně

Vrátil se do klubu, z něhož vylétl vysoko. Přes pražskou Slavii se před dvěma lety dostal za padesát milionů korun do Itálie. Teď je Daniel Samek zpátky v Hradci Králové. V sobotu proti Spartě (0:2) si odškrtl první ligový zápas po příchodu na roční hostování z Lecce. Absolvoval necelých sedmdesát minut. „Potřebuju hrát. Věřím, že v Hradci dostanu herní vytížení,“ uvedl 20letý záložník. Jak se východočeský klub proměnil?

Chtěl jste zpátky do Hradce?

„Komunikoval jsem s panem Sabouem (sportovní ředitel Jiří Sabou) už na začátku roku. Řekl mi, že o mě má zájem a je v jeho silách, abych přišel. V první chvíli jsem chtěl zůstat v zahraničí a dokázat si, jestli na to mám. Ale jak šel čas, rozhodl jsem se vrátit do Hradce, po šesti letech jsem doma.“

Šlo o správné rozhodnutí?

„Může se zdát, že jsem udělal krok zpátky. Ale snažím se, abych potom udělal dva vpřed. Pracuju na sobě, momentálně mi chybí zápasová praxe a po každém tréninku se cítím líp. Byl jsem jednoznačně přesvědčený, že se chci vrátit.“

Byl ve hře návrat do Slavie, odkud jste přestoupil do Itálie?

„Nedostal jsem takovou informace. Jako první mi volal pan Sabou, od července jsem to chtěl co nejdřív. Jednání se táhla, ale jsem rád, že jsem tady.“

Součástí hostování je opce na trvalý přestup. Chtěl jste ji ve smlouvě i vy sám?

„Může se zdát, že opce je pro Hradec trochu vyšší. Ale teď je to jen na mně. Pokud se mně a klubu bude dařit a na konci sezony uděláme dobré umístění, můžeme se o tom pobavit. Jsem za opci rád, protože klub se k vám pak chová trochu jinak. Není to situace, že jste tady na rok a pak si půjdete zase za svým.“

Na úvod v Hradci přišla prohra. Jak jste si vedli proti Spartě?

„Chtěli jsme si to se Spartou rozdat, vstoupit do utkání odvážně. Pokud jsme chtěli body, nemělo cenu zalézt a bránit kolem vápna. Bohužel nám to pokazil rychlý gól. Dobře jsme se z něj oklepali, ale proti Spartě je těžké hrát. Má nepříjemný presink. Měli jsme šance na srovnání, jenže jsme bohužel před odchodem do šaten inkasovali blbý gól.“

Ve druhé půli jste šli ještě nahoru, že?

„Ale Sparta si to pohlídala. I když jsme měli šance… Škoda, mohli jsme z toho utkání vytěžit daleko víc. Ale je potřeba respektovat sílu Sparty.“

Vy jste zvládl premiéru po fyzické stránce?

„Nebudu lhát, měl jsem z toho respekt. Nemohl jsem mít na začátek asi těžší zápas. Snažil jsem se připravit, co nejlíp to šlo. Nejhůř jsem se cítil kolem třicáté, pětatřicáté minuty, kdy se hra přelévala nahoru, dolů. Myslím, že je se od čeho odpíchnout a zároveň je prostor na zlepšení z mé i týmové strany.“

Hradec se za šest let proměnil. Udělal na vás dobrý dojem?

„Od první chvíle, co jsem přijel, jsem byl překvapený. Všechno tady funguje skvěle. Od kabiny, realizák po všechny lidi v klubu. Jsem stoprocentně spokojený. Klub na mě dělá pozitivní dojem. Je jen na nás, abychom na tenhle ne úplně špatný výkon navázali po reprezentační pauze. Když budeme bodovat venku, půjde o ideální scénáře.“

Kam až v tabulce může Hradec sahat?

„Já sám na sebe mám nejvyšší cíle. Pro mě je lákadlo první šestka, tým na to máme. I když respektuju sílu dalších klubů, které se tam snaží procpat. Jde o frázi, ale musíme jít zápas od zápasu a soustředit se na sebe. Věřím, že po třiceti kolech budeme v první šestce a pak se může stát všechno.“

Posunula se od vašeho odchodu ze Slavie česká liga?

„Největší rozdíl vidím v Hradci, tady je fotbalový boom. Ale celkově se liga posunula, každým rokem jde nahoru, což je důvod, proč jsem se vrátil. Podívejte se na Spartu, jaké má v kádru hráče. Odešel Kuchta, ale kvalita nahoře je jednoznačně znát. Naši kluci vzadu se statečně prali a neměli to jednoduché. Snažili jsme se jim co nejvíc pomoct, ale rozhodla kvalita.“