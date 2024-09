Slavia na lovu! Lingr je v řešení, Kamerunec potvrzen už v pondělí?

Pokus o příchod Petera Olayinky skončil debaklem, nyní se pracuje na dalším návratu. Ve Slavii by moc rádi vylepili do šatny štítek se jménem Ondřeje Lingra. V příštím týdnu se rozhodne. Momentálně se probíhají jednání mezi kluby. „Ondru přivítám vždycky,“ vyjádřil se Jindřich Trpišovský. Jiný příchod má být hotový. Možná už v pondělí by vedení vicemistra mělo oznámit transfer kamerunského záložníka Simiona Mícheze z Beerschotu.