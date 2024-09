Teplice se řítí do maléru. Trenér mluvil o konci, pustil se i do posily

Trenére, jste po špatném startu do sezony pod tlakem?

„Tohle je otázka pro sportovní vedení. Indicie je, že jsme ze sedmi utkání šestkrát prohráli. Jsem zvyklý celý život bojovat, ale současně nejsem ten, který se bude zuby nehty držet pozice. Je to na rozhodnutí vedení klubu. Měl jsem osobní náznaky, jestli to má vůbec smysl, ale v dnešním utkání kluci ukázali, že se chtějí rvát. Jen v klíčových momentech nemáme potřebnou kvalitu a agresivitu.“

Co přesně znamenají osobní náznaky?

„Měl jsem černé myšlenky po zápase s Karvinou, kdy jsme podali tristní výkon. Ale zažil jsem hodně zklamání a neúspěchů, nechci udělat náhlé rozhodnutí, kterého bych litoval, takže uvidíme, co nám přinese čas.“

Potřebujete něco změnit?

„Jsou dvě možnosti. Buď vyměníme trenéra, nebo budeme dělat něco jinak. Zamyslím se nad tím, jestli změníme systém, rozestavení. Ani jednou za sedm kol jsme neměli stejnou sestavu z mnoha objektivních důvodů. To vám nepřidá na jistotě a soudržnosti. Jde o jeden z problémů, který máme. Uvidíme, jak si s tím poradíme. My trenéři taky začneme některé věci řešit jinak. Hráči jsou naším obrazem, máme hodně co zlepšovat.“

Co rozhodlo o další porážce?

„Znova jsme brutálně chybovali. Místo toho, abychom šli do dvougólového vedení, tak Abdu (Gning) podklouzl a při následné akci uděláme chybu, kterou soupeř potrestal. Jsme zklamaní, Boleslav byla k poražení. Měli jsme závary, víc rohů, devatenáct střel, ale když obrana chybuje, jak chybuje, nemůžeme vyhrát.“

Srážejí vás nedorazy v defenzivě?

„Je to o zodpovědnosti, aby nedošlo k nějakému zkratovitému jednání jako u prvního gólu. Druhý byl o kvalitě soupeře a jeho rychlosti. Naše obrana je pomalá, což soupeři vědí. Každý balon za obranu nám dělal problémy. Rychlost nejde natrénovat, nedá se s tím nic dělat. Potřebujeme jiným způsobem získat respekt. Dát najevo, že každý souboj bude bolet. O tom v kabině mluvíme, ale ne vždy to přeneseme na hřiště. V defenzivě jsme byli málo důrazní.“

Když jste v obraně pomalí, budete situaci ještě řešit na přestupovém trhu?

„Snažili jsme se najít řešení v Havlovi (přišel z Dynama). Když byla možnost ho získat, rozhodli jsme se z důvodu zkušeností. Ale zatím se nepotkal moc se sportovní formou. Odchodem Chaloupka a zraněním Knapíka naše kvalita v defenzivě trpí. Netušili jsme, což přiznám, že to bude až tak velký problém. To jsme možná podcenili. Ale abyste získali kvalitního hráče, na to potřebujete mít silnou ekonomiku.“

Navíc vám nepomáhají přibývající zranění, že?

„Od pondělí by se měli tři hráči dostat do tréninku. Věřím, že další se dají co nejdřív dohromady. Po reprezentační pauze nás čekají Plzeň a Ostrava, což jsou těžcí soupeři. Bude to křest ohněm. Musíme se vyvarovat chyb a snažit se změnit náladu, přístup a další věci, které nás dovedly do situace, že máme jen tři body.“

Reprezentační pauzu vítáte v tento okamžik?

„Nechci říkat, že jsme za ni rádi. Možná že přijde vhod, ale snažím se hráčům říkat, aby si uvědomili, že hazardujeme se jménem klubu, protože jsme opakovaně neúspěšní. Musíme trénovat a připravovat se dál.“

Aspoň jedna pozitivní věc – první ligový gól vstřelil Emmer, jenž ještě ve středu hrál za třetiligové béčko. Čím si zasloužil místo v základu?

„Od začátku přípravy si o něj říkal. Je v klubu čtyři roky a dnes ukázal svou kvalitu. Bohužel musel být střídaný, protože toho měl plné kecky. Ale naznačil, že by mohl být konkurencí pro záložníky.“