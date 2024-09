Koubek: Zákrok na Jirku? Ani to nechci komentovat. Durosinmi v lednu

Berete bod z Liberce?

„Dva body jsme ztratili, z pohledu tabulky je to ztráta.“

Proč jste nedosáhli na výhru?

„Hráli jsme proti těžkému, připravenému soupeři, který měl v týdnu jiný program než my. Bylo to znát hlavně v první půli zápasu, kdy jsme se potřebovali rozběhat po výjezdu do Skotska. Měli jsme těžší nohy, Liberec je dynamické, rychlé mužstvo, měli jsme z toho obavy. V úvodu zápasu jsme přestáli několik situací, pak se rozběhali, dostávali se do šancí, měli jsme tam dvě nebo tři vyložené. VAR nám sebral gól, to asi bylo v pořádku. Liberec hrozil z rychlých protiútoků, to je jeho silná zbraň. Nebylo jednoduché všechno pohlídat. Bohužel jsme dostali zvláštní gól. Jinak velmi dobře chytající Marián (Tvrdoň) to asi podběhl, ještě jsem s ním nehovořil o tom, co se tam vlastně stalo. Vypadalo to jako velká chyba, ale to se stane. Cením si morálky mužstva, po vystřídání šlo tvrdě za srovnáním. Matěj se trefil, říkal jsem mu, že když dá gól, pak přidá ještě další jeden, dva. Nakonec dal jeden a jsem za něj rád. Ani nechci komentovat situaci ze závěru zápasu okolo Erika Jirky a jeho sólového nájezdu, ať si každý udělá obrázek sám. Odbojovali jsme to, celkově s těžšíma nohama.“

Vyčtete chybu Mariánu Tvrdoňovi?

„Byla to chyba, nebudeme hledat diplomatická slova, ale stane se to každému brankáři, prožil jsem to během své kariéry také.“

V základu jste nasadili dvě posily – Prince Adua a Slobodana Markoviče.

„Po konzultacích jsme se rozhodli takhle, i když za sebou měli jen krátký tréninkový proces. Markovič potřeboval vidět, jakým způsobem hrajeme. Je to zkušený hráč, obstál velice dobře. U Pirnce Adua mě mrzí šance z malého vápna, myslel jsem, že je to tutový gól, asi nebyl důrazný. Chtělo to od něj branku, aby korunoval svůj debut. Od středy trénoval individuálně, byl připravený do zápasu. Musí se ještě s mužstvem sžít, abychom využili jeho přednosti - rychlost, dynamika, síla v soubojích.“

Neměli jste po náročném čtvrtečním zápase ve Skotsku udělat v sestavě víc změn?

„Udělali jsme dvě, protože jsme neabsolvovali klasický anglický týden, nehráli jsme minulý víkend s Olomoucí. Po zkušenostech ze zápasu v Budějovicích, kde bylo asi šest změn, jsme se do toho tentokrát nepouštěli. Ale příprava na utkání probíhala ještě ze Skotska. Přijeli jsme v pátek večer a v neděli už hráli v Liberci. Kdo tohle nezažil, neumí si to představit, ale ani tak jsme nechtěli dělat velké změny. Měli jsme záměr, že nastoupí rozehraní hráči a případně do toho sáhneme, než obráceně, abychom v základu udělali hodně rotací.“

Jak je na tom aktuálně Rafiu Durosinmi?

„Ještě potřebuje čas, vidím to od ledna na plnohodnotnou přípravu. Práci v nějakém regeneračním režimu dělá už teď, ale přeci jen má za sebou dvě operace.“