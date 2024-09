Kobylík: Rrahmaniho cenovka? Běžná. Lingr s otazníkem, ne jako Chorý

Rrahmaniho úspěšný vstup do angažmá ve Spartě, Kuchtův odchod, Chorého přínos i otazník nad Lingrem. David Kobylík, expert iSport.cz, se v pravidelném pondělním zhodnocení kola věnuje nejen pražským „S“, ale také moravským značkám v první i druhé lize či trablech Dynama. „České Budějovice? To je na rozdíl od Teplic soubor písní a tanců...“ říká natvrdo někdejší fotbalista.

Sparta i Slavia zvládly své zápasy i po náročném play off Ligy mistrů v pohodě 2:0, zatímco Plzeň ztratila v Liberci. Svědčí to o tom, že jejich široké kádry jsou ještě o úroveň výš?

„Spíš se to sešlo. Fajn, Spartu sice čekal těžký zápas v Hradci Králové, ale Slavia byla doma s Pardubicemi obrovským favoritem. Kdežto Plzeň jela do Liberce, který to sice zatím úplně nepotvrzuje výsledkově, ale může patřit k černým koňům soutěže za třemi top týmy. Plzeň měla opravdu nejsilnějšího soupeře, navíc venku, takže bod nepovažuji za extrémní ztrátu. Slavia tam sice vyhrála, ale další soupeři to budou mít v Liberci velmi složité.“

Albion Rrahmani zapsal v Hradci Králové 1+1 za padesát minut, trefil se i proti Malmö. Chybí mu intenzita, ale evidentně ne efektivita.

„Proč přicházel? Kvůli statistikám. Pro ty ho dělali. Ty měl vždycky, což začal okamžitě potvrzovat. Česká liga je jedna z nejběhavějších, způsob hry je o pohybu, presinku, vysoké aktivitě. Sparta i Slavia to v Evropě praktikuje, u Rrahmaniho je jen otázka času, než vše doběhá a zvykne si na nový způsob hry. I ze Sparty jdou zprávy, že je to top gólový hráč. Nebude to problém.“

A v cenovce? Bude tématem, stejně jako logicky je u Davida Zimy nebo Tomáše Chorého.