Šéf Teplic napsal kritikům: Dle vás jsou všichni na odstřel! Kouče podržel

Jsme k smíchu. Posily katastrofa. Osm atletů, dva fotbalisti. Fanoušci na sociálních sítích se po poslední porážce 1:2 s Mladou Boleslaví ostře pustili do Teplic, kterým hrubě nevyšel vstup do ligové sezony.

Severočeši vyhráli jediné utkání s Libercem, jinak sčítají porážky. V tabulce jsou na patnáctém místě, níž se nacházejí už pouze České Budějovice. Byť mají za sebou zápasy se Spartou a Slavií.

„Ano, situace není dobrá, je špatná, ale není tragická. Dle vás jsou v podstatě všichni na odstřel! Celé vedení, trenér, hráči, dokonce i vlastník AGC,“ reagoval Řepka.

Trenér Frťala v neděli připustil, že už se mu dostaly do hlavy černé myšlenky. Ptal se sám sebe, jestli má jeho angažmá vůbec smysl. Dohnal ho k tomu především nepovedený zápas v šestém kole proti Karviné (1:3).

„Zažil jsem hodně zklamání a neúspěchů, nechci udělat náhlé rozhodnutí, kterého bych litoval. Takže uvidíme, co nám přinese čas. Je to na rozhodnutí klubu,“ řekl 54letý kouč.

Odpověď přišla v úterý. „Pozice trenéra a jeho realizačního týmu je naprosto pevná,“ pronesl Řepka. „Odvádějí skvělou profesionální práci. Jsme jeden tým a špatným obdobím si jako tým také projdeme.“

Teplice srážejí především individuální chyby. „A my jsme jich nasekali v každém zápase vždy více než toho pozitivního, co by vedlo ke gólům. To ale neznamená, že máme špatného trenéra, kterého máme vyhazovat, nebo hráče, kteří neumí běhat, přihrávat či dávat góly! Nebo dokonce majitele, který stále kryje téměř čtvrtinu rozpočtu,“ líčil Řepka.

Z týmu přes letní pauzu zmizeli ze základní sestavy stoper Štěpán Chaloupek a Daniel Fila, oba zamířili do Slavie. První na přestup, druhý se vrátil z hostování.

„Kádr zaznamenal jen dvě změny! I když souhlasím, že výrazné. Ale obměnil se minimálně! Ale náhrady přišly,“ zmínil Řepka.

Vedení přivedlo Frťalovi obránce Takácse, Harušťáka, Havla, dál dorazili Svatek, Horský a Sedláček. „Každý post v sestavě máme téměř ztrojený,“ obhajoval se ředitel klubu.

Ale přesto jeden velký problém našel – zranění. „Tuto sezonu se s nimi trápíme ještě víc než kdy jindy!“ napsal Řepka. V jeden moment se na marodce objevil až jedenáct mužů. „V tomto směru procházíme hlubokou interní diskuzí, proč se tak děje,“ doplnil Řepka.

Tepličtí se teď mohou dát do kupy během reprezentační pauzy. Nejbližší utkání odehrají příští sobotu na hřišti plzeňské Viktorie.