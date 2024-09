Trpišovský naznačil, že ho v létě chtěl Brighton: Bylo těžké to odmítnout

Chance Liga mohla přijít o jednu ze svých nejvýraznějších tváří. Jindřich Trpišovský podle informací webu inFotbal.cz jednal v létě se zástupci Brightonu. Celek z Premier League měl stávajícího trenéra Slavie na svém shortlistu, ten ale z „různých důvodů“ nabídku odmítl. Není to poprvé, kdy se jeho jméno spojuje s anglickými kluby.

„Bylo hodně těžké to odmítnout. Hrozně vás to potěší, vážím si toho, že o mě měli zájem,“ prohlásil Trpišovský pro inFotbal. Podle jeho slov by se ale s Brightonem mohl spojit i v budoucnu. Celek z jihu Anglie nakonec sáhl po Fabianu Hürzelerovi, který v minulé sezoně dovedl St. Pauli k suverénímu postupu z druhé bundesligy.

Není to poprvé, kdy kolem osmačtyřicetiletého kouče krouží zájemci z britských ostrovů. Jeho bývalý asistent Jaroslav Köstl v únorovém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz naznačil, že nejžhavějším zájemcem o Trpišovského býval tehdy ještě druholigový Nottingham Forest. „To bylo nejvíc,“ vzpomínal Köstl. „Nicméně se rozhodl zůstat ve Slavii a dál budovat značku. Podle mého šlo o správné rozhodnutí.“

Nejen subjektivní pocity, ale i ryzí čísla naznačují, že by se Jindřichu Trpišovskému mohlo v nejsledovanější fotbalové lize na světě dařit. Alespoň podle datové analýzy webu The Athletic, o které jsme na webu iSportu.cz psali na začátku roku.

Angličtí redaktoři se tehdy spojili s firmou Twenty First Group, která se specializuje na vytipovávání nových trenérů. Z analýzy vzešel trenér z Edenu jako nejvhodnější náhrada za trápícího se Roye Hodgsona.