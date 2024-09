Mistři Fantasy: Nečekaný král střelců, Lingr a double pro Plzeň i Slavii

Víc zápasů v jednom kole je příležitost, která se musí využít. Řada trenérů bude nejspíše sázet na hráče z Plzně a Slavie, ale využít potenciál této nabídky nebude snadné „Pokud se trenérům ve Fantasy podaří odhadnout útočné složení Slavie v útočných řadách, může to být skvělá volba,“ míní Šťastný.

Řeč přišla i na Jana Klimenta, který si připsal už 7 gólů a zatím suverénně vládne tabulce střelců. „V současné době je Kliment must-have pro trenéry Fantasy. Nemá třeba tolik střel a šancí, ale je velmi produktivní,“ podotýká Štastný.

Do iSport Fantasy navíc přibyly další posily po uzavření přestupového okna. Jednou z nich je i Ondřej Lingr, který se po ročním angažmá ve Feyenoord vrací znovu zpět do Edenu. Staronová tvář v dresu Slavie má ve Fantasy cenovku 7,7 milionů a může být pro řadů trenérů ideální variantou do jejich zálohy. „Lingr bude jednoznačně patřit do základní sestavy Slavie a bude tahounem. Cenovka pod osm milionů je velmi příjemná,“ poznamenal Šťastný.

Vyplatí se využít žolíka neomezených přestupů a vsadit vše na Plzeň se Slavií?

Olatunji vs. Rrahmani. S kým se počítá spíše pro Ligu mistrů?

Jak naložit s novými posilami v Chance lize?

